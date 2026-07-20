Historia en 4 tiempos | Inexplicables soluciones arquitectónicas en la zona monumental

A la derecha de la imagen, el nuevo edificio “pegote” en la Plaza del Corregidor.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región del 20 de julio de 1976. | La Región

Inexplicables soluciones arquitectónicas en la zona monumental

A veces surgen inexplicables soluciones arquitectónicas a la construcción de nuevos edificios en la zona monumental de la ciudad.

A la derecha de la imagen, el nuevo edificio “pegote” en la Plaza del Corregidor. | La Región

En la confluencia de las calles de Pena Corneira con la de Las Flores, dando frente a la ahora formada plaza nueva tras la Catedral, se ha construido un edificio nuevo de seis plantas y entreplanta más bajo, cuya obra se ha estado llevando a cabo sin la reglamentaria protección.

Ahora puede observarse en la foto de Reza cómo en el frente de nuevas fachadas reconstruidas en la llamada Plaza del Corregidor, manteniendo el estilo antiguo de la plaza, la nueva edificación, a la derecha, desdice totalmente de lo que se había considerado como solución urbanística de la zona.

¿Cómo se ha permitido semejante construcción en zona afectada por el Conjunto Histórico Artístico de la ciudad? No lo sabemos.

Salta a la vista que el desaguisado parece patente. La Plaza del Corregidor, camino de ser una de las más bellas de Orense, aparecerá pronto con un nuevo “pegote”. No habrá más remedio que sufrirlo. Y se reirán, de nosotros y de todos, los autores de estos nuevos edificios en los que, la fórmula legal, parece pasar por encima de toda consideración estética, lógica y urbanística.

Cáncer en la calzada de la calle sur de Parque de San Lázaro

El grupo fotográfico es prueba de cómo se encuentra el pavimento de la calle Sur de Parque de San Lázaro, la calle que ha recibido ya diversos riegos asfálticos, numerosas reparaciones, innumerables remiendos.

Lamentable estado de la calle Sur de Parque de San Lázaro. | La Región

Cosa sería de pensar en una reparación a fondo, definitiva. Porque, una vez más, el cáncer se ha apoderado de la calzada de este trozo, de intensa circulación, con la presencia de innumerables baches que constituye una verdadera trampa para los conductores, de los que resultan víctimas los coches que por aquí circulan, muchos de los del servicio público de taxis.

En el grupo gráfico puede observarse la calle, vista hacia Concejo; a la derecha, vista hacia Bedoya, y en la foto interior, detalle de uno de los baches que cualquiera trataría de evitar, para lo que hay que hacer falsas maniobras al volante. Atención, pues, a la calle Sur de San Lázaro, que necesita un repaso a fondo.

Inauguración del nuevo Colegio Nacional de Luintra

El gobernador civil de la provincia, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, presidió en Luintra, capitalidad del término de Nogueira de Ramuín, los actos de inauguración del nuevo Colegio Nacional de EGB.

Inauguración del colegio. | La Región

Acompañaron al gobernador la delegada de Educación y Ciencia, doña Flora Veiga Aldariz; el subjefe provincial, don Luis Ramón Matías de la Torre; jefe del Departamento de Acción Política Local, Sr. García Pérez; inspector de la zona, Sr. Pereira, que fueron recibidos por el alcalde de Nogueira de Ramuín, don José Luis Baltar Pumar, miembros de la Corporación municipal y Consejo local, autoridades locales, cura párroco, directora del Colegio Nacional, doña Concepción Destar García, profesorado y numeroso vecindario que acogió la presencia de la primera autoridad provincial con visibles muestras de simpatía y afecto.

El nuevo edificio del Colegio Nacional está dotado de 16 unidades, con una capacidad para 640 puestos escolares de EGB. Fue construido durante los dos últimos años y comenzó a funcionar provisionalmente en el pasado noviembre, hasta que, por orden ministerial de 9 de junio último, su funcionamiento fue declarado definitivo, convertido en uno de los mejores colegios nacionales de la provincia.

20 de julio de 1926 | Mussolini incrementa su poder en Italia

Las Clases Obreras creadas por la Diputación de Orense y dirigidas por don Luis Fernández Pérez “Xesta” otorgaron los primeros premios de dibujo a los siguientes alumnos: Antonio Abelairas (Arquitectónico), Manuel Carballo (Industrial), Enrique Toruón (Ebanista), Jesús Sánchez (Adorno), Alejandro Cabanelas (Figura), Jorge Lorenzo (Copia del yeso) y Laureano Iglesias (Asistencia).

-Por don Salvador Fuentes, jefe de talleres del Garaje Hispano Americano, y para su hermano don Félix, ha sido pedida la mano de la bella señorita Maruja Vázquez, culta profesora e hija de don Enrique Vázquez.

-El escaparate del comercio La Ideal en Orense expone un dibujo reproducción de la catedral Notre Dame de París obra del joven Anselmo Soto Novelle, hijo del bailarín del coro Os Enxebres don Manuel Soto. El joven está recibiendo muchas felicitaciones por su dibujo, muy elogiado por todos los que lo contemplan.

-El jefe del Gobierno italiano, Benito Mussolini, crea y asume en persona el Ministerio de las Corporaciones, lo que le otorga el control sobre todo el movimiento sindical italiano.

20 de julio de 1951 | Balduino I, nuevo rey de Bélgica

El alumno de la Academia Galicia Julio García Lagares aprueba con brillante calificación el examen de Estado en la Universidad de Santiago.

-Aprobaron el examen de Estado los siguientes alumnos del Colegio Cardenal Cisneros: Berta Pérez Fente, José Varela Rodríguez, José Trebolle Barrera y Jorge Gallego Tabarés.

-Las siguientes alumnas del Colegio Cardenal Cisneros aprueban la reválida del Bachillerato: Inés Álvarez Yáñez, Esperanza Carballo Vázquez y Nieves Lloves Álvarez.

-Don Adolfo Bravo Rodríguez toma posesión del mando del puesto de la Guardia Civil en Carballino.

-La inteligente señorita Pilarín Campos Macía, de Viana del Bollo, aprueba brillantemente el examen de Estado en la Universidad de Santiago.

-Los montañeros de Peña Trevinca organizan la primera Travesía Sil-Miño en piragua, seguida con gran interés por los medios deportivos orensanos.

-El rey Balduino I sube al trono como nuevo soberano de Bélgica a los 20 años, con miles de personas siguiendo la ceremonia de coronación en Bruselas.

20 de julio de 1976 | Nadia Comaneci, la gimnasta perfecta

Noticias escaneadas del periódico La Región del 20 de julio de 1976. | La Región

Se casaron en Orense: José González del Río y Ana Álvarez Gómez, Andrés Doforno Novoa y María Cachaldora Rodríguez, Antonio Manso Álvarez y Marina Iglesias Vaquero, José Fernández Rodríguez y Remedios Cortiñas Diéguez.

-(1) Un nuevo “pegote” en la Plaza del Corregidor en “forma” de edificio.

-(2) La calzada de la calle Sur de Parque de San Lázaro, de nuevo un “desastre”.

-(3) Se inaugura el nuevo Colegio Nacional de Luintra.

-Los atentados terroristas registrados en varios puntos de España el 18 de Julio se cifran en 28, siete de ellos en Madrid, con explosiones de artefactos y lanzamiento de objetos incendiarios contra edificios oficiales, monumentos y otros inmuebles. El Gobierno no ha podido atribuir la autoría, barajando una acción conjunta de ETA y FRAP o grupos de extrema derecha, aunque a última hora los ataques han sido reinvindicados por el llamado Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), una agrupación de extrema izquierda que cuestiona la que llama “democracia a la española”.

-La rumana Nadia Comaneci se convierte en la primera gimnasta calificada con un 10 en unos Juegos Olímpicos, en el ejercicio de barras asimétricas en los Juegos de Montreal.

20 de julio del 2001 | Francisco Rodríguez sigue al frente de la CEO

Noticias escaneadas del periódico La Región del 20 de julio del 2001. | La Región

Un informe técnico del Concello, respaldado por un grupo de comerciantes de Cardenal Quevedo y las Galerías Parque, propone convertir en peatonal la parte superior del Parque de San Lázaro, una posibilidad que el alcalde Manuel Cabezas ve con buenos ojos.

-Francisco Rodríguez es reelegido como presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) con respaldo mayoritario y sumará su tercer mandato consecutivo con la “consolidación y mejora de los servicios” como grandes objetivos.

-El ciclista estadounidense Lance Armstrong vuelve a exhibirse en los Alpes y tras vencer en Alpe D’Huez gana la cronoescalada de Chamrousse, dejando muy atrás a sus principales rivales el alemán Jan Ullrich y el español Joseba Beloki, mostrándose incluso “sorprendido de haber sacado tanta diferencia” y dejando la carrera muy a su favor cuando todavía faltan los Pirineos.

-La ola de calor que azota Rusia, con temperaturas de más de 30 grados, combinada con el consumo de vodka, multiplica el número de ahogados en ríos, lagunas y embalses, con 176 fallecidos en lo que va de verano.