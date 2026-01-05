Historia en 4 tiempos | Joaquín Gómez Fuertes vuelve al Club Deportivo Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Joaquín Gómez Fuertes vuelve al Club Deportivo Orense

“Barquito”, como cariñosamente le llamaban -y le seguirán llamando- sus compañeros, había marchado, en la temporada 74-75, para el Cádiz. A principios de la presente campaña unas declaraciones en la prensa gaditana “sentaron mal” a la directiva y hubo rescisión de contrato. Ahora, Fuertes vuelve al equipo que le vio triunfar y en el que fue una pieza clave en la temporada 72-73, consiguiendo el ascenso a Segunda División. El fichaje es por dos temporadas. Deseamos a Fuertes éxitos en su “nuevo” club.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

Ambiente de extraordinaria actividad y animación en la ciudad

(1) Pese al intenso frío, durante todo el día registró la ciudad un ambiente de extraordinaria actividad y animación, tanto en la circulación de personas, que a las horas punta abarrotaron las aceras, como de tránsito de vehículos que en algunos momentos llegaron al embotellamiento en puntos conflictivos de tráfico.

La Policía Municipal desplegó una intensa y eficaz labor, colaborando de tal modo a los problemas de circulación, que gracias a ella se han evitado mayores aglomeraciones.

El intenso frío obligó también a una circulación apurada. Los orensanos, los forasteros y los emigrantes anduvieron por la calle, como en estos últimos días, luciendo toda clase de prendas de abrigo, sin faltar las bufandas y los gorros de lana multicolores. Ha sido un día muy frío en este primer fin de semana del nuevo año de 1976.

Respecto al movimiento de tipo comercial, las informaciones son contradictorias. Para algunos sectores del comercio se han gastado como en años anteriores. Para otros, menos. Se puede registrar una sensible baja en la venta de productos típicos de Navidad, con tendencia a la adquisición de artículos de más reducido costo. En otros gremios se ha gastado la “extra” en la adquisición de prendas de abrigo, pero con un claro sentido práctico y de ahorro. Influyó también la ausencia de emigrantes, que este año fueron muchos menos que en los anteriores.

(1976)

Cerrar las ventanas

(3) ¿Por qué, al cerrar las ventanas, al anochecer, mira uno siempre para fuera?

¿Será por saber lo que hay? ¿Será para ver quién es el último que uno ve pasar por la calle, como si el último transeúnte que vemos nos trajese la suerte de la noche, como el que primero que vemos al salir a la calle a la mañana nos da la suerte del día?

¿Será para despedirnos del día, de un pedazo de vida, bueno o malo, que, al cerrar la ventana, abandonamos para siempre?

¿Será para ver si, al cerrar las ventanas, dejamos fuera algo interesante?

¿Será para dejar unos segundos más de plazo a la fortuna, por si nos da la ventolera de entrarnos en casa?

¿Será por simple curiosidad, una curiosidad indeterminada, sin objeto preciso, una curiosidad al acecho de todo, precisamente por no estar en aquel momento al acecho de nada?

¿Será porque la vida del hombre es espera constante, y al cerrar las ventanas nos asalta la inconsciente sospecha de si será aquel, precisamente, el momento en que se va a presentar lo esperado?

¿Será por el deseo de la feliz sorpresa?

¿Será que tememos, al cerrar las ventanas, la entrada a alguien cuya llegada sería lo mejor para nosotros?

¿Será porque, al cerrar las ventanas, sabemos que echamos fuera de nuestra casa al mundo?

Y después de todo ¿qué nos importa el mundo?

El mundo, nada; pero ¿y lo que hay en el mundo?

Crónica de Vicente Risco

(1951)

6 de enero de 1926 - Robo de chorizos en el Reino (Piñor)

La vecina de Mesones del Reino (Piñor) doña Amancia Mangana Pato, viuda de Blanco, denuncia el robo en su domicilio 62 docenas de chorizos valorados en 330 pesetas, sospechándose que el ladrón o ladrones no son del pueblo puesto que poco antes del robo un auto se paraba cerca de la casa para alejarse al poco rato a toda velocidad.

-Salió de Orense con dirección a Madrid, acompañado de su distinguida esposa, el delegado de Hacienda, señor Chápuli Navarro.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita María Vázquez Gómez, hija del finado doctor en Medicina señor Vázquez Gulías, y el industrial don Baldomero Vázquez. Actuaron como padrinos el tío de la desposada y abogado del Estado, don Julio Vázquez Gulías, y la madre del novio, doña Manuela Domínguez.

-Fallece el médico de Blancos don Matías González, que fue también forense del partido de Allariz, donde contaba con muchas amistades.

6 de enero de 1951 - Emilio Duro Peña, nuevo canónigo archivero

En Vigo contrajeron matrimonio la señorita Leonor Carrera Montero y el joven abogado don Anselmo López Morais, apadrinados por el padre de la novia, el doctor don Jesús Carrera Portela, y la madre del novio, doña Joaquina Morais García.

-Se concedió pasaporte en Orense a José Herrero Noguerol.

-Han sido nombrados los siguientes maestros y maestras en Orense: Pedro Rodríguez Méndez (Castro Caldelas), Cándido Cabanelas Barros (Pungín), Antonio Villalón Saburido (Macendo), Sara Soto Pombar (Folgoso), Felisa Fernández Penas (Real y Porto), Manuela Fernández Nieto (Cachamuille) y Carmen Rodríguez González (Barral).

-Don Emilio Duro Peña es nombrado por el obispo de Orense como nuevo Canónigo Archivero de la Catedral en sustitución de don Emilio Leirós, trasladado a la metropolitana de Santiago.

-La explosión de una mina en Hungría deja al menos 81 mineros muertos.

6 de enero de 1976 - El delantero Oleg Blokhin, “Balón de Oro”

Nacieron en Orense: Sonia Fernández Fernández, Purificación González Iglesias, Belén Abia Adán y Ángeles Rodríguez Tabaoda.

-La Hoja del Lunes sube su precio a partir de hoy a 12 pesetas el ejemplar.

-El rey don Juan Carlos, recién coronado rey de España, cumple hoy 38 años y ocupa las portadas de los principales diarios nacionales, entre ellos ABC, Ya, Arriba y Nuevo Diario.

-El delantero soviético Oleg Blokhin, del Dinamo de Kiev, gana el “Balón de Oro” como mejor futbolista europeo del año, por delante del defensa alemán Franz Beckenbauer (Bayern de Munich) y el delantero holandés Johan Cruyff (Barcelona), ganador de las dos últimas ediciones.

6 de enero de 2001 - Kim Basinger y Alec Baldwin se separan

El empresario y exalcalde de Ourense Antonio Caride-Tabarés desautoriza la venta del solar donde están las naves de Antonio Caride Tabarés e Hijos en la calle Río Camba, en A Ponte, una venta formalizada por sus acreedores a la empresa Copasa por 600 millones de pesetas y cuyo contrato está depositado en un juzgado de Ourense. El empresario, cuya firma está en suspensión de pagos desde 1995, asegura que dicho contrato “carece de validez”, y sostiene que la única operación de compraventa que ha realizado fue en el año 2000 y corresponde a una parte de la casa y naves posteriores donde estuvo el supermercado Sofal; mientras que los acreedores defienden la citada compraventa y afirman que Tabarés firmó un convenio en 1995 en el que cedía sus bienes para el pago de la deuda, cifrada en más de mil millones de pesetas.

-El modesto Guadix, de Segunda B, con el extécnico del Ourense Antonio Teixidó al frente y el ex jugador ourensanista Pichi como titular, elimina al Valencia en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, al imponerse en la tanda de penaltis después de que el partido finalizase con un empate (4-4).

-Los actores Alec Baldwin y Kim Basinger ponen fin a su matrimonio después de ocho años y una hija en común.