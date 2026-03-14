Historia en 4 tiempos | Toma de posesión de la nueva delegada provincial de la Sección Femenina

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Correos vende al día 40.000 pesetas en sellos

Dependencia de Venta de Sellos.

(2) El jefe provincial de Correos de Orense, don José Oterino Romero, me informa sobre la venta de sellos en nuestra provincia.

-Dentro de la Principal -me dijo- existe una dependencia que recibe los sellos de la Dirección General y la que, a su vez, surte de sellos a las oficinas de Correos de toda la provincia, llevando las cuentas correspondientes. De aquí se surte, pues, la venta de sellos al público, hallándose a cargo de dos funcionarios en gran parte del día, aunque en ocasiones está uno sólo.

-¿Se expenden grandes cantidades de ellos?

-Normalmente, el promedio de venta al mes, en esta Principal, es casi de un millón de pesetas, lo que arroja una venta diaria de unas 40.000, aunque los domingos es muy poco lo que se vende. Estas cifras, sin embargo, son mucho mayores en diciembre.

-¿Suelen ponerse las nuevas emisiones a la venta el día de su salida oficial?

-El mismo día señalado para su aparición oficial se ponen a la venta en Orense, al igual que en Madrid y demás capitales de España. Estas emisiones, que podemos denominar “especiales”, duran muy poco, a lo sumo de ocho a diez días, aunque en ocasiones la duración es mayor. Depende, especialmente, de la tirada.

-¿Ha tenido buena acogida la primera emisión de los Reyes de España?

-Ha sido tan buena que fue la emisión que duró menos tiempo en las ventanillas de la Principal. Hay una gran afición a la filatelia en Orense, y los aficionados utilizan el Servicio de Filatelia de la Dirección General, que cuenta con muchos abonados en Orense.

Entrevista F. Álvarez Alonso

(1976)

301 millones, presupuesto municipal en Orense

La Casa Consistorial en la Plaza Mayor.

(1) El presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Orense para el ejercicio 1976 queda cifrado en 301.447.806 pesetas, tanto en gastos como en ingresos. Supone un incremento de más de 36 millones de pesetas sobre el de 1975, un 14 por ciento más.

El incremento se debe al impuesto municipal sobre circulación de vehículos, un impuesto que ha sido debatido en las Cortes y que ha venido siendo recaudado sin ningún problema y con escasísima defraudación.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, se ha visto agravada en estos últimos años por el nuevo régimen de contribuciones urbanas que ha originado diversos problemas, con un importe de créditos pendientes de cobro de cerca de 40 millones de pesetas, lo cual repercute en la fluidez de pagos obligando al Ayuntamiento a realizar operaciones crediticias.

Pese a la apretada situación económica, los presupuestos extraordinarios ya concedidos, el que va a ser concertado con el B.C.L. e importantes subvenciones permitirán realizar un volumen de obras que sobrepasa los 400 millones de pesetas, destacando el bombeo del Miño (35 millones), Plaza de Abastos (100), colectores del Barbaña (35), Piscinas (30), Edificio de Servicios Municipales (15), Colegio de Subnormales de Velle (91), Cementerio de Santa Mariña (18), agua a Coto Ramiro (7) o Urbanismo (81).

El presupuesto, según la memoria, es considerado como de transición, pues se espera que durante el ejercicio se apruebe la Ley de Bases de Régimen Local, al objeto de poner en ejecución las nuevas fuentes de ingreso en ella señaladas.

(1976)

Toma de posesión de la nueva delegada provincial de la Sección Femenina

La mesa presidencial del acto con el gobernador civil.

(3) En la mañana de ayer se celebró el acto de toma de posesión de su cargo de la nueva delegada provincial de la Sección Femenina, Srta. María Salomé Piñeiro Castiñeiras, nombrada recientemente tras el fallecimiento de la anterior, doña Lidia Méndez Francisco.

La nueva delegada prestó juramento ante el jefe provincial del Movimiento, el gobernador civil don Joaquín Llobell Muedra, que presidió el acto y a quien acompañaban en la presidencia el subjefe provincial, don Luis Ramón Matías de la Torre; subjefa nacional de la Sección Femenina, señorita Teresa Loring; presidente de la Diputación provincial, don David Ferrer Garrido; el concejal don José Lage Lage, en representación del alcalde de Orense; señorita Carmen García Nistal, secretaria de la delegación de la Sección Femenina de León y delegada provincial accidental de Orense durante varios meses; señorita Raquel López, de Turismo, secretaria provincial de la Sección Femenina de Orense, y la nueva delegada provincial.

Una vez prestado el juramento, la señorita Piñeiro Castiñeiras pronunció unas breves palabras para agradecer el nombramiento y para decir que va a continuar la labor que se le ha encomendado del mejor modo posible para servir a España. Fue respondida por el señor Llobell Muedra, que agradeció la presencia de la subjefe nacional srta. Loring, llegada desde Madrid exclusivamente para asistir a esta toma de posesión, dedicando un cariñoso recuerdo a la delegada fallecida.

Ambos fueron muy aplaudidos al final de sus intervenciones por el numeroso público reunido en el salón de actos de la Casa del Movimiento, entre el que se encontraban el delegado provincial de Información y Turismo, señor Traveso Bello; el comisario jefe de Policía, señor Pérez Rodríguez, varios alcaldes de la provincia y jerarquías del Movimiento.

(1976)

14 de marzo de 1926 - Cambios en Hacienda en Orense

Con toda felicidad ha dado a luz un robusto niño la esposa del arquitecto municipal de Orense don Manuel Conde Fidalgo.

-Han llegado a Orense, donde pasarán unos días, la excelentísima señora doña Pilar Bahamonde, madre del ilustre general Francisco Franco, y la esposa de éste, distinguida señora doña Carmen Polo.

-El delegado de Hacienda en Orense, don Antonio Chapuli Navarro, es destinado a Madrid a prestar sus servicios en la Dirección de la Deuda, poniendo así fin a una corta permanencia en nuestra ciudad en la que sin embargo se había granjeado generales simpatías entre sus numerosas relaciones.

-Una comisión gestora formada por los señores Marcial Moreiras Panciello, Francisco José Rionegro y Ubaldo Álvarez Ruiz impulsa la constitución de la Asociación de Médicos Titulares de la provincia de Orense, para la cual se celebrará una reunión en el número 32 de la avenida de Buenos Aires (antes Hospicio).

14 de marzo de 1951 - Títulos de familia numerosa

Nacieron en Orense: Alfredo Álvarez Martínez, Luisa López Fernández, Constantino Pereira Iglesias y Luisa Guede Coello.

-Han sido concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Allariz, Eulogio Borrajo Santos; Avión, Manuel Alonso Rodríguez, David Lugo García, Avelino Mojón Vales y Albino Rosendo Hermida; Bande, Gerardo López Seoane; El Bollo, Antonio Blanco Fernández; Cartelle, Balbino Rodríguez Sousa y Manuel Sousa Rodríguez; Coles, Valentín Novelle Martínez y José Suárez Pereira; Ginzo de Limia, Manuel Casas Losada; La Gudiña, Casiano Domínguez Hervella; Junquera de Ambía, Martín Cid Garrido; Junqueira de Espadañedo, Antonio Gómez Parente; Laroco, Ignacio Tierno Fernández; La Merca, Cesáreo Pérez Conde; La Mezquita, José Sánchez Estévez; Montederramo, Servando Álvarez González, José Álvarez Sánchez, Gerardo Crespo Lamelas, Emilio Fernández Pérez, Camilo Gómez Ferreiro, Domingo González Rodríguez y Baldomero Pérez Vázquez; Nogueira, Manuel Patín Noguerol y José Sánchez Gómez.

14 de marzo de 1976 - Media España sin televisión durante 37 minutos

14 de marzo de 1976.

(1) El Ayuntamiento de Orense aprueba un presupuesto de 301 millones de pesetas para el año 1976, 36 millones más que en 1975 gracias sobre todo al Impuesto sobre Circulación.

-(2) El jefe provincial de Correos, don José Oterino Romero, nos informa sobre la venta de sellos en Orense.

-(3) La señorita María Salomé Piñeiro Castiñeiras toma posesión como nueva delegada provincial de la Sección Femenina en Orense, tras el fallecimiento de la anterior, doña Lidia Méndez Francisco.

-El cruce entre las calles José Antonio y Concejo, en la esquina al Parque de San Lázaro, es escenario de un violento choque de vehículos que se produjo sobre las doce y media de la noche, entre un taxi que circulaba por la primera calle y un turismo que venía desde Concejo. El choque fue tan violento que el taxi fue lanzado hacia la acera del Parque y derribó el buzón de Correos, resultando herido su conductor.

-Una avería eléctrica en la emisora “Bola del Mundo”, en Navacerrada, deja a media España sin televisión durante 37 minutos.

14 de marzo de 2001 - Muere el humorista Eugenio

14 de marzo de 2001.

La Casa rectoral de Couso de Limia (Sandiás) es desvalijada por unos ladrones que se llevaron muebles de castaño, columnas de retablos, libros antiguos y documentos e incluso un portaviático, entre otros objetos, un robo que el párroco, José Luis Marra Gómez, atribuye a una “red mafiosa de anticuarios” especializados en sustraer piezas de arte y antigüedades.

-El popular humorista Eugenio, conocido por sus chistes que contaba siempre impasible y vestido de negro, muere en Barcelona a los 59 años víctima de un fallo cardíaco, cuando había regresado a los escenarios después de varios años alejado del mundo del espectáculo “por voluntad propia”, como él mismo afirmó.

-El Barcelona gana la Copa Asobal de balonmano al vencer en la final al Portland San Antonio por 29-28.

-Alberto García logra la medalla de bronce en la prueba de los 3.000 metros en el Mundial de Atletismo bajo techo disputado en Lisboa, y suma así la cuarta medalla para España en su mejor actuación en este campeonato.