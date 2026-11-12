Historia en 4 tiempos | Tres mil personas diarias en la Estación de Autobuses

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de La Región de 1976

Primera página de 1976

El otoño llega a los parques y calles de Orense

El otoño llega a los parques y calles de Orense

(2) Ha llegado el otoño a los parques orensanos. La caída de la hoja, especialmente de los plátanos, que son los árboles que en mayor porcentaje pueblan las escasas zonas verdes de la ciudad, se hace notar ya en todos ellos.

No solo en los parques, sino en las calles adyacentes, la hojarasca seca da carácter y tipifica la estación.

Así, parques y calles orensanas han cobrado, ya de manera clara, el color y el ambiente otoñal de las hojas caídas.

He ahí un dato curioso: son hojas que, en los parques, incluso constituyen un adorno, pues no son suciedad, aun cuando ello suponga un trabajo extra para los barrenderos.

Tres mil personas diarias en la Estación de Autobuses

Tres mil personas diarias en la Estación de Autobuses.

(3) La Estación de Autobuses de Ourense mueve una media de tres mil personas diarias, siendo los períodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano las épocas de mayor afluencia de viajeros.

Las líneas más demandadas son las de cercanías, aunque los trayectos de medio y largo recorrido en dirección Vigo, Santiago, Madrid o el País Vasco también experimentan una importante demanda.

La Estación tiene un horario amplio, que comienza en torno a las seis de la mañana y finaliza pasada la medianoche, lo que permite a los viajeros realizar trasbordos sin necesidad de desplazarse del centro.

La Estación cuenta con 26 dársenas que se reparten entre las empresas usuarias en función de las necesidades de cada una. Además la Estación también dispone de servicio de facturación, entrega de paquetería y consigna, así como de cafetería y kiosko.

Según los responsables, cerca del 60 por ciento de los viajeros se decantan por los itinerarios de cercanías, recorridos cortos con destino en la periferia de la ciudad y que no cuentan con servicios de líneas urbanas.

(2001)

El Orense no pudo con el Salamanca en la Copa

El Orense no pudo con el Salamanca en la Copa.

(1) No pudo ser. El que más y el que menos tenía su esperanza de que el Orense rememorara aquellos tiempos en que, siendo un tercera y con buen juego, como ahora, pudiera poner en un serio aprieto a un primera.

El Orense lo intentó, pero el Orense andaba muy lejos de poder consumarlo, y cayó ante el Salamanca por 1-3 en el estadio del Couto, pese a adelantarse en el marcador por medio de Blach.

Las lluvias de estos días pasados dejaron el terreno del Couto convertido en un barrizal en su zona central, y pesado en todas partes. Fue difícil correr sobre él, sobre todo para los orensanos, y desplazar la pelota rodándola.

Bastante público, pese a ser jornada de pago. Un público que estuvo correcto y, aunque no animó, por lo menos no perdió las formas cuando se vio venir la goleada.

Curioso: los chicos de la Cruz Roja acudieron con su grupo musical, dando una vuelta al recinto en el descanso entre los aplausos del respetable.

Blach, como decimos, adelantó al Orense a los nueve minutos de juego, pero el Salamanca remontó con goles de Morón (2) y Juanito, éste último un delantero muy prometedor.

Jugaron por el Orense: Casado; José Luis, Blach, Pablo, Fernández; Escudero, Tucho (Seara), Antonio; Teixidó, Pachín y Somaza.

Crónica de Fernández Sobrino

12 de noviembre de 1926 - El Posío, "único lugar de expansión"

Los señores que constituyen la Comisión pro-damnificados de Cuba, en favor de nuestros paisanos afectados por el devastador ciclón que ha asolado la isla, se reúnen en el Liceo Recreo Orensano para establecer las medidas a tomar, entre ellas la celebración de una fiesta en el Teatro, un festival regional en los jardines de Posío o la apertura de suscripciones en toda la provincia movilizando a alcaldes, párrocos y maestros para que la recaudación sea lo más lucida posible.

-Un rayo mata a una mujer en Villarruelle (Valdoviño) al caer sobre ella cuando trabajaba en el monte en compañía de su marido, que resultó ileso.

-El jardinero municipal y el personal a sus órdenes llevan a cabo trabajos de embellecimiento y reforma en los concurridos jardines de Posío, instalando nuevos y más modernos macizos, una actuación que ha puesto de manifiesto la necesidad de más acciones similares al no existir otro lugar "de expansión" más adecuado en Orense que este parque.

-El jefe del Partido Republicano Español, Alejandro Lerroux, es puesto en libertad después de ser detenido por orden del Gobierno de Primo de Rivera.

12 de noviembre de 1951 - Jacinto Benavente escribe "para subsistir"

En Orense fue bautizado el tercero de los hijos del matrimonio formado por doña Elena Cortés y don Enrique Feijóo, un niño que recibió el nombre de Enrique José y fue apadrinado por doña Asunción Álvarez Veras de González y don Alfonso Feijóo Feijóo, tío del nuevo cristiano.

-El gobernador civil de Orense don Pedro Ibisate Gorria es nombrado presidente de honor del Orfeón Unión Orensana.

-Don Eduardo Barreiros hace entrega de un magnífico edificio en Carballino para la Organización Sindical, un inmueble situado en un céntrico lugar de la villa que acogerá las dependencias de la Policlínica 18 de Julio, el Hogar del Productor y la Delegación Sindical Comarcal.

-El ilustre dramaturgo español Jacinto Benavente, Nobel de Literatura en 1922, estrena a sus 84 años una nueva comedia, "La vida en verso", en el teatro Infanta Isabel de Madrid, afirmando que sigue escribiendo "para subsistir" tras recordar que el pasado año tuvo que pagar impuestos como autor por importe de nada menos que 150 mil pesetas.

12 de noviembre de 1976 - Incendiada la librería Rafael Alberti

12 NOVIEMBRE 1976

Nacieron en Orense: Ana Vázquez González, Alicia Bouzada Rodríguez, Ana Lozano Alonso, Ignacio Álvarez Muñiz, Abel Pazo Cid, Marcos Taboada Moure, Javier López Álvarez y Jacobo Estévez Rodríguez.

-Se inicia en Orense la campaña de vacunación contra la rubeola congénita, una enfermedad que puede causar gravísimos trastornos a los recién nacidos.

-(1) El Orense no puede con el primera división Salamanca y cae en el partido de ida de la Copa de España por 1-3, pese a que se adelantó en el marcador con un gol de Blach.

-(2) Llega el otoño a los parques y calles orensanas.

-La librería Rafael Alberti en Madrid es reducida a cenizas tras ser incendiada de madrugada por unos desconocidos, después de sufrir varios atentados y recibir numerosas amenazas, las últimas de un denominado Comando Adolfo Hitler. Situada en la calle Tutor, cerca del campus de la Complutense, la librería había alcanzado un gran prestigio entre los círculos más progresistas y los universitarios madrileños en pleno paso del franquismo a la monarquía, situándose en la "diana" de los más radicales.

12 de noviembre de 2001 - Maradona se despide como jugador

12 NOVIEMBRE 2001

El Ourense toca fondo y cae goleado ante el Amurrio por 5-0 dando una pésima imagen, con el técnico Teixidó "proponiendo" su propio cese "si el presidente Rois es inteligente".

-El futbolista argentino Diego Armando Maradona se despide del fútbol a los 41 años, cuatro años después de su retirada "oficial", vistiendo de nuevo el "10" de la selección argentina después de siete años en un partido homenaje disputado en La Bombonera de Boca Juniors en Buenos Aires que enfrentó a Argentina con una "selección de estrellas" entre las que estaban Riquelme, Valderrama, Stoichkov, Cantona, Suker o Matthaus.

-(3) La Estación de Autobuses de Ourense mueve actualmente una media de tres mil personas diarias.

-El Fórum Ourense logra su primera victoria en el Pazo en la División de Honor de fútbol sala, al vencer al Andorra por 4-1 con goles de Minu, Alexandre, Óscar Vivián y Juan.