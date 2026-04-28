Historia en 4 tiempos | Los vecinos de Quines construyen un grupo escolar

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Los vecinos de Quines construyen un grupo escolar

Quines, un pequeño pueblo del Ayuntamiento de Melón, está siendo protagonista de un acontecimiento inusitado: tres generaciones, abuelos, padres e hijos, unidos en el trabajo para hacer posible el milagro: construirse ellos mismos el grupo escolar que necesitan.

Por “prestación personal”, trabajando los fines de semana y días libres, poco a poco va surgiendo un flamante edificio con capacidad para dos aulas, sendos despachos, servicios, hall, etc. Una auténtica obra comunitaria que no está contando con el apoyo que se merece.

El proyecto, valorado en un millón de pesetas, fue iniciado con 300 mil pesetas recaudadas entre el vecindario. En este momento están a la espera de ayudas ofrecidas por el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, imprescindibles para poder terminar la obra iniciada con tanto esfuerzo.

La Delegación de Educación y Ciencia, que en la persona de su titular visitó personalmente el pueblo, se ha mostrado interesada en el proyecto, y, por su parte, ha ofrecido el apoyo moral y de material educativo necesario.

El interés de los padres por la educación de sus hijos no termina con la construcción del edificio escolar; está en proyecto el organizar la Asociación de Padres de alumnos que canalizará la colaboración escuela-familia en la común tarea educativa.

Un pueblo, Quines, que está dando una lección muda pero efectiva, a los que todavía creen que la cultura es patrimonio de los medios urbanos, al mismo tiempo que pone el dedo en la llaga del abandono educativo y cultural del campo gallego.

(1976)

Casimiro, a pensar en la próxima temporada

Casimiro convaleciente, acompañado de su esposa.

El central del Orense Casimiro se llevó la peor parte en un choque con un contrario a tres minutos del final del partido Lemos-Orense, como advirtió al momento su compañero Juan Luis llevándose las manos a la cabeza: había fractura.

-Fue una fractura doble, de tibia y peroné, en su tercio medio. No se haya muy desplazada, y por eso creo que la lesión es de menos importancia, pero pienso, como es lógico, que Casimiro tiene una buena temporada de inactividad por delante.

Era el doctor Gabino García el que nos daba allí, en el propio “Luis Bodegas”, las primeras noticias. La ambulancia no llegaba tras una hora de espera, por lo que el aficionado lemista don Manuel Burgo Pérez cedió su coche para trasladarle a Orense, acompañando al jugador el doctor Gabino y Luis Soria.

Ingresado en el “18 de Julio”, el Dr. Cesáreo González nos informó:

-Se trata de una fractura multifragmentaria de tibia y peroné, de tercio medio, desplazada con una angulación a convexidad anterior, con astillas en su parte anterior y despegamiento cortical, y con un ala de papillón a nivel de peroné. Es, por tanto, una fractura importante, grave.

No se consideró conveniente la operación, dada la lesión y las condiciones del paciente, y el doctor cifró en cuatro meses más unas seis semanas para rehabilitación el tiempo de recuperación.

Ya enyesado, Casimiro se mostró hasta con buen humor, acompañado del técnico Negrillo, el masajista Pichi y los directivos señores Docabo y Gamallo, además de su esposa, que aseguraba que “tenemos que estar siempre preparadas para tragos como este”.

Ánimo Casimiro, y a reponerse pronto

Entrevista de Fernández Sobrino (1976)

Amigo, la censura anda suelta

El diseñador Peret y su presentador, César Taboada, en el Foro La Región.

Camino a su lado. Trae esa intensa aura urbana de quien vive en el centro de Barcelona, donde confluyen el magrebí, impávidos chinos, el inquietante ruso, las tribus urbanas, secretarias y post-yuppies. Su extensas vivencias lo han hecho divertido, “escéptico militante” y, sobre todo, nada resignado. “Mira, en este puñetero mundo, tengo una etiqueta en mi coco, soy un cerebro de alquiler y el menos trato de ser una puta de lujo”.

Hijo de padre republicano, creció escuchando días gloriosos de la CNT y la FAI. Allá en el 70, cuando los adoquines parisinos todavía estaban calientes y ensangrentados del Mayo del 68 y en las avenida se leía “queremos lo imposible y ahora”, llegó a París. Convivió con libertarios republicanos españoles, creció humanamente y como artista; entonces París era una fiesta. “¿Qué me quedó de aquello? Sigo siendo un provocador nato, pero tengo claro que, en estos duros tiempos, a quienes nos dirigen no los votamos nosotros, son el FBI, los bancos, las multinacionales...”.

Peret logró su estilo propio, hizo imágenes para clientes tan dispares como la tabaquera Gitanes o los correos holandeses. Cada día puedes ver sus ilustraciones en El País, La Vanguardia o El Mundo. “Estar cerca de la actualidad, interpretarla, hacer un trabajo en un par de horas por la rapidez periodística pone a uno en forma. Ah, descubrí que todavía la censura anda suelta si no eres políticamente correcto. Ejemplo: a La Vanguardia no le gusta lo sexual...”.

Crónica de J. Noguerol

(2001)

28 de abril de 1926 - Oficiales españoles prisioneros en Marruecos

Pasando unos días con su hermano don Nicanor se encuentra en Orense, procedente de Barcelona, la distinguida señorita Socorro Santolalla.

-El el correo de hoy sale para Madrid el sargento orensano don Manuel Rapela Rodríguez, héroe de la posición de Estinga.

-Con toda felicidad ha dado a luz una preciosa niña la distinguida esposa del arquitecto del Catastro don Antonio Alonso Vargas.

-El ingeniero don Vicente Rivadeneira Villasuso es nombrado jefe de la Sección Agronómica de la provincia de Orense.

-Se encuentra en Orense el diputado provincial don Aureliano Ferreiro, de Maceda.

-Salieron para Trives las bellas señoritas Maruja Conde y Milagros Courtier, don Victoriano Rumbao y el delegado gubernativo de aquel partido, señor Machuca.

-Se hace pública la lista de oficiales españoles que permanecen prisioneros del líder rifeño Abd-el-Krim, en la que figuran cuatro capitanes, siete tenientes y siete alféreces.

28 de abril de 1951 - Violenta explosión en Gibraltar

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Urbano de Francisco Alonso, Emilio Fernández Rodríguez, Custodio Fernández Fernández, Antonio Fernández Fernández, Enriqueta Diz Santamarina, Hortensia Prada Carballo, Ángel Prada Carballo, Edelmiro Cuda Acebedo, Eduardo López Lorenzo, Antonio Domínguez Verea y José López Lorenzo.

-Por doña Flora González López y su hijo político don Camilo Anta Nóvoa, en representación de su esposo, ha sido pedida la mano de la bella señorita Ana Estévez Osorio, para su hijo don Eloy.

-Ha salido para Palma de Mallorca don Alfonso Vázquez Cid, de los Almacenes Celestino de Orense.

-Una violenta explosión en un buque auxiliar de la Armada británica causa el pánico en Gibraltar, la Línea de la Concepción y toda la zona de costa, con al menos nueve muertos, dos de ellos españoles vecinos de la Línea de la Concepción. El barco llevaba un cargamento de 170 toneladas de explosivos y por motivos que se desconocen la inflamación de los mismos produjo un incendio al que siguió la violenta explosión.

28 de abril de 1976 - “Irregularidades financieras” en Verín

Noticia 1976

Nacieron en Orense: Beatriz Valentín Martínez, Alfonso Neira Iglesias, Bibiana Rodríguez Rodríguez, Patricia Pérez Pereiras y Victoriano Escudero López.

-Antonio Tresguerras Diéguez, director de la sucursal de la Caja de Ahorros en Verín durante 16 años, “desaparece” de la villa después de ser implicado por numerosos vecinos de la comarca en “irregularidades financieras” e inversiones y peticiones de créditos fallidos, un asunto cuyo alcance todavía se desconoce.

-Enrique León Castro en pistola libre y Karol Fernández de Menor en carabina match se proclaman campeones provinciales de tiro en prueba celebrada en el Polígono de Eiroás.

-(1) El defensa del Orense Casimiro sufre una grave lesión, fractura de tibia y peroné, tras chocar con un contrario durante el partido Lemos-Orense.

-(2) Los vecinos de Quines (Melón) construyen ellos mismos y sin ayudas un grupo escolar.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Joaquín Llobell Muedra, inaugura diversas obras y servicios en La Vega.

28 de abril de 2001 - El COB se aferra a la Liga ACB

Noticia 2001

El COB apura sus escasas opciones de permanencia en la Liga ACB y logra una inesperada victoria ante el Joventut de Badalona por 77-87, el primer triunfo de los ourensanos después de más de dos meses y diez derrotas consecutivas que les han dejado como colistas de la competición y al borde del descenso.

-Un vecino de Macendo (Castrelo de Miño) mata a otro con una azada en una discusión por lindes, un crimen que ha causado gran conmoción en la comarca.

-(3) El diseñador gráfico Peret, Premio Nacional de Diseño, protagoniza el Foro La Región, presentado por el director de la escuela Antón Failde, César Taboada.

-Los propietarios de la discoteca Emporio en Vigo, a cuyas puertas fue asesinado un joven vecino de Ourense acuchillado por uno de los porteros, cierran “definitivamente” el local ante “la presión social y policial a la que estamos sometidos”, mientras la Policía ya ha identificado al presunto homicida que permanece huido y otros dos de los porteros implicados se hallan en paradero desconocido.