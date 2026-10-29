Historia en cuatro tiempos | Un coche se incendia en el Puente Nuevo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

Una calle que se hunde

La calle que se hunde en Las Camelias.

(2) Hace pocos días traíamos el caso de esta calle de la urbanización de Las Camelias, la cual se ha hundido escasos meses después de que se diese fin a su acondicionamiento, en el mes de junio.

Los vecinos han realizado algunas gestiones para solucionar el problema, dado que el hundimiento parece progresivo. La empresa urbanizadora Peñaconde, que había encargado a la empresa Sanmiguel las obras, entiende que el problema no le toca resolverlo a ella.

Por su parte, la empresa Sanmiguel dice que la obra la realizó en perfectas condiciones, y que el hundimiento obedece a unas obras de la empresa Colarte que consistieron en conseguir el desagüe del sótano de una casa mediante una tubería que cruza la calle a cuatro metros de profundidad.

Mientras tanto, los vecinos ven con preocupación la posibilidad de que los coches no puedan transitar por el lugar y que las lluvias de estos días aceleren el proceso de progresivo hundimiento que degenere en un socavón.

(1976)

Crecida del río Barbaña y nieve en Manzaneda

El río Barbaña crecido a su paso por Orense.

(1) Ha crecido sensiblemente el nivel de las aguas del río Barbaña, que viene siendo algo así como el pluviómetro de la ciudad.

Las grandes tormentas de agua han sido acusadas por este río, generalmente manso, ahora encauzado por las obras de la ingeniería, y hubo épocas en las que sembró la desolación hasta la muerte.

Ahora, canalizado desde el Polvorín, con lecho limpio y amplio, registra un mayor caudal debido a las recientes e intensas lluvias que comienzan a provocar el discurrir de los arroyos y el brotar de las fuentes.

Ayer, la estación meteorológica de la Granja de la Diputación daba en las últimas 24 horas los 22 litros por metro cuadrado, pues en la madrugada llovía intensamente en la ciudad.

En Cabeza de Manzaneda, mientras tanto, la nieve alcanzó hasta los 40 centímetros. Una nieve blanda que no permite esquiar todavía, pero que presagia una buena estación invernal, lo que entusiasma los ánimos de muchos aficionados al gran deporte de la nieve.

También llegan noticias a la Redacción de que en las alturas superiores a los 800 metros ha nevado.

(1976)

Una remolacha de quince kilos en Villaza

La remolacha de 15 kilos sobre el parabrisas de un coche.

(3) Desde hace cuatro años se incrementó notablemente en la comarca de Verín el cultivo de la remolacha forrajera, ya que en estas tierras se cosechan con facilidad ejemplares de gran tamaño. En la fotografía puede verse una planta de más de 15 kilos cosechada por don José García Bahamonde en Villaza de Monterrey, una muestra del rendimiento de este cultivo, que constituye además una planta de excelente valor nutritivo para la ganadería.

Los labradores empiezan a pensar ya, a la vista de los excelentes resultados, en el cultivo a gran escala de la remolacha azucarera, siempre y cuando se les asegurasen unos adecuados canales de distribución y comercialización del producto, ya que no están dispuestos a variar sus tradicionales sistemas de cultivo sin las necesarias garantías.

Máxime cuando ahora presencian el descalabro sufrido por fruticultores de la zona que, impulsados oficialmente, ven ahora manzanas y melocotones casi despreciados, llegándose a pagar la manzana a cinco pesetas, cantidad inferior al coste de producción.

Crónica de Santiago Cid (1976)

29 de octubre de 1926 - La “buena vida” de Abd-el-Krim

El Orense FC anuncia la próxima reinauguración del campo de fútbol del Loña e invita a los aficionados y antiguos socios a inscribirse en la sociedad.

-Saludamos en Orense al culto abogado de Verín don Laureano Peláez.

-Estuvieron en Orense, antes de regresar a su Pazo de Villoria, el conocido hombre de negocios don Marcelino Suárez y su distinguida esposa, Elena Quiroga, con su bella hija Elenita.

-La Guardia Civil de Graices detiene a un joven de 19 años vecino del pueblo de Cidadella (San Ginés) como autor de un intento de violación de una niña de la misma parroquia.

-La Real Academia Gallega nombra al comandante Ramón Franco, héroe del Plus Ultra, académico de honor.

-El líder rifeño Abd-el-Krim, el principal enemigo de España durante la guerra de Marruecos, vive un exilio “idílico” en la isla Mauricio, donde se dedica al cultivo de su jardín y a las excursiones en automóvil e incluso ha tenido un hijo con una de sus mujeres.

29 de octubre de 1951 - La Orensana, cerca del descenso

En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Casado Fernández, Delfina Iglesias González, Castor Santamaría Fernández, Avelino Santamaría Fernández, Anastasio Santamaría Álvarez e hijo menor, Evaristo López Domínguez, Nicasio Rodríguez Fernández, Manuel Nóvoa Arce, José Bernárdez Bernárdez, Julio Bernárdez González, Eliseo González Fernández, Inocencio Giráldez Rodríguez, Constantino Vázquez Lois, Amadeo Varela Carnero, José Pérez Batrial, Antonina Pérez Mosquera, Antonio Domínguez Vázquez, José Rivero Otero, Andrés Vázquez González y Andrés Veiga Veiga.

-Han sido nombrados los siguientes maestros y maestras en Orense: Dositeo Framil Mojón (Liñares), Josefa Sánchez Rodríguez (Penouta), Otilia Álvarez Vázquez (Cerredelo), Obdulia Rodríguez García (Santa Cristina) y Rosa Vázquez Pérez (San Juan de Río).

-La Orensana cae goleada ante el Tarragona por 5-2 y se acerca cada vez más a los puestos de descenso de Segunda División.

29 de octubre de 1976 - Un coche se incendia en el Puente Nuevo

Noticia 1976 | La Región

(1) Las lluvias y tormentas provocan una crecida del río Barbaña, mientras la nieve llega a los 40 centímetros de espesor en Cabeza de Manzaneda.

-(2) La calle de Las Camelias que se hunde sigue sin solución.

-(3) Don José García Bahamonde cosecha una remolacha de más de 15 kilos en Villaza de Monterrey.

-Un coche se incendia, al parecer por un cortocircuito, cuando circulaba por el Puente Nuevo en Orense, salvándose su conductor, el joven de 19 años Manuel Álvarez Gómez, vecino de Arcos (Amoeiro), al salir rápidamente del vehículo.

-El periodista orensano Fernando Ramos, corresponsal de La Región en Vigo, se incorpora como redactor al Faro de Vigo, aunque seguirá vinculado a La Región.

-Nacieron en Orense: Roberto Gato Martínez, Cristina Varela Salgado, José Castro Gómez, Francisco Pereira Parga, Ramón Cid Listón, Santiago Seara Pérez, Jacobo Rodríguez López, Eva González Rodríguez, Salomé Camiña Gil, Raquel Fernández Pérez, Miguel Ferreño Colmenero, Carmen Conde Cid, María Pissarro Pereiro, Óscar Pérez Sarria.

29 de octubre de 2001 - El príncipe Felipe cita a José Ángel Valente

Noticia 2001 | La Región

Melqui se de Barreto es homenajeado en el Liceo de Ourense por la Coral De Ruada al cumplir 51 años como corista de la agrupación, por iniciativa del presidente de la Coral, Manuel Rego Nieto.

-El príncipe Felipe de Borbón preside la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, que reconocieron este año a George Steiner, Doris Lessing o Manuel Estiarte, y cierra su discurso con unos versos del poeta ourensano José Ángel Valente: “Que no se quiebre todavía el hilo/ sin fin de la esperanza y la memoria dure/ bajo la luz tendida de la tarde”, en un momento marcado por los atentados del 11 de septiembre y la amenaza a la paz en todo el mundo.

-Los talibanes ejecutan de un tiro en la nuca a Abdul Haq, destacado líder de la oposición afgana, asesor del antiguo rey Mohamed Zahir Shah, que había entrado clandestinamente en Afganistán para fomentar la sublevación contra el régimen talibán, un “serio revés” para los planes de Estados Unidos y Pakistán de acabar con los integristas islámicos y dar el poder a los pashtun, la etnia más importante del país.

-El torero Cayetano Rivera y la modelo Blanca Romero contraen matrimonio en Gijón.