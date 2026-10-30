Historia en cuatro tiempos | Los vecinos de As Mercedes, hartos de la movida nocturna

Los vecinos de As Mercedes, hartos de la movida nocturna

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Entrevista con don Luis Iglesias Álvarez

Entrevista con don Luis Iglesias Álvarez

(2) El presidente del Consejo provincial del Instituto Nacional de Previsión, don Luis Iglesias Álvarez, habla con La Región.

-¿En qué consistirá la ampliación de la Residencia?

-Se ampliará el número de camas y se individualizarán y potenciarán los servicios de reanimación, cuidados intensivos, unidades coronarias y nefrología, una ampliación que ya ha sido aprobada por el Consejo provincial.

-¿El nuevo centro maternal e infantil, cuándo se pondrá en marcha?

-Está prevista su puesta en funcionamiento el próximo mes de diciembre, solamente pendiente del montaje de utillaje, una vez solucionados los problemas de conducción de agua que hacían temer por un retraso.

-¿Cuándo entrará en servicio el nuevo ambulatorio de O Barco?

-El próximo mes de febrero o marzo de 1977, lo más tardar.

-Una vez en marcha estos dos centros, ¿cuál será el número de camas de la Seguridad Social en nuestra provincia?

-La Residencia pasará de 313 a 410 camas; el "18 de Julio" cuenta con 83 camas; el centro maternal e infantil tendrá 272 y el ambulatorio de O Barco 90, por lo que el total será al final de 865, acercándonos mucho aunque no llegando aún al punto óptimo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de tres camas por cada mil habitantes.

-¿Proyectos para un futuro próximo?

-Creación de un centro de traumatología y rehabilitación con 250 camas, ampliación del ambulatorio de Orense, construcción de uno nuevo; construcción de tres consultorios en El Puente, Posío y La Rabaza, así como la de otros en Carballiño, Celanova y Bande.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

Inundado el Jardín Japonés

Inundado el Jardín Japonés | La Región

(1) En la tarde de ayer una brigada municipal procedió a iniciar los trabajos de desatascamiento del Jardín Japonés, sito en las inmediaciones de la Torre de Orense.

A consecuencia de las recientes lluvias se ha formado allí una laguna, habiéndose producido fuertes atascos en los sumideros.

La brigada no pudo ultimar sus operaciones, pese a que fueron utilizados grandes hierros.

Se espera que esta operación pueda ser realizada prontamente, a fin de que el patio central del Jardín Japonés, muy frecuentado sobre todo por niños y jóvenes, pueda ser utilizado de nuevo.

(1976)

Los vecinos de As Mercedes, hartos de la movida nocturna

Los vecinos de As Mercedes, hartos de la movida nocturna | La Región

Plano con los pubs de la zona. | La Región

(3) Los vecinos de la Plaza de As Mercedes, unos 800, "más que hartos" de la movida nocturna en una zona que cuenta con hasta seis pubs y varias cafeterías, constituyen una coordinadora de afectados contra la apertura de lo que parecen un nuevo pub y una discoteca en la calle Arturo Pérez Serantes. "Parece" porque las obras se llevan con gran secretismo (los vecinos aseguran que incluso han gente vigilando ante los locales cuando se acercan a mirar) y ambos locales tienen licencia de obras menores, pero no existe proyecto conocido para destinarlo a pub o discoteca.

La zona se convierte en un verdadero infierno para los vecinos todas las noches de jueves a domingo, con risas, gritos, destrozos en el mobiliario urbano y pasividad de la Policía Local, cuando los residentes "pagamos impuestos como todos", como señala uno de los afectados.

El edil de Urbanismo del Concello, Ricardo Campo, indicó que "si los vecinos sospechan y lo denuncian, se hará una inspección", mientras que el concejal de Gobernación, Aurelio Gómez Villar, señaló que las licencias de apertura "se dejan normalmente hasta el último momento", y no se concederá "si no cumplen estrictamente la normativa de ruidos".

(2001)

30 de octubre de 1926 - El comandante Franco prueba el autogiro

Regresó a Orense procedente de Santiago el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, don Constantino Añel.

-Regresó de La Coruña, a donde había ido por asuntos comerciales, el copropietario del establecimiento La Gallega, don Alejandro Anta.

-Llegó a Orense procedente de Chantada la bella señorita Maruja Villamarín.

-El Gobierno concede mil pesetas para la reparación de la iglesia de San Vicente de Reádegos.

-El coronel de Infantería en la Reserva de Orense don Sergio Suárez recibirá el haber mensual de 900 pesetas.

-El Orense FC aplaza la reapertura oficial del Campo del Loña debido al mal tiempo reinante, y acuerda nombrar como capitán del equipo a Gómez y como vicecapitán a Borrajito.

-El comandante don Ramón Franco realiza varios ejercicios de vuelo con el autogiro inventado por el ingeniero don Juan de la Cierva.

30 de octubre de 1951 - Histórica jornada por los Caídos en Orense

Orense vivió ayer una jornada histórica conmemorando el Día de los Caídos con la inauguración oficial del Monumento a los Caídos, obra del escultor santiagués Francisco Asorey, en el Parque de San Lázaro, el Centro de Alimentación Infantil de la calle Cardenal Quevedo que dará atención y cerca de mil niños orensanos y el Hogar Infantil en terrenos del Hospital Provincial, imponiéndose además condecoraciones concedidas por Franco a los señores orensanos Arturo Pérez Serantes (presidente de la Diputación), Julio García Pérez (jefe de los Servicios de Sanidad del Movimiento), Luis Pérez Colemán (jefe de los Servicios de Justicia y Derecho), Manuel Álvarez González (alcalde de Gomesende), Julio Villa Villanueva (oficial mayor del Frente de Juventudes) y Servando Ellacuriaga Tesouro (jefe de centuria del Frente de Juventudes).

-La Falange Española celebra el 18 aniversario de su fundación en el Teatro de la Comedia de Madrid, el mismo escenario en el que fue fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933.

30 de octubre de 1976 - Retirado un libro sobre Santiago Carrillo

Nacieron en Orense: Eladio Gómez Gutiérrez, Ana Guimet Calvo y Nuria Pérez Freire.

-El Orense sigue adelante en la Copa al vencer al Villena por 3-0 con goles de Teixidó (2) y Somaza, remontando así el 2-0 encajado en la ida.

Noticia 1976 | La Región

-Manuel Somoza López se proclama campeón provincial de tiro con pistola neumática, en prueba celebrada en el polígono de tiro de Eiroás.

-Don Alfredo Ruiz Panadero se incorpora como nuevo profesor de Genética en el Colegio Universitario de Orense.

-(1) Las fuertes lluvias caídas estos días provocan la inundación del Jardín Japonés en las inmediaciones de la Torre de Orense.

-(2) Luis Iglesias, presidente provincial del Instituto Nacional de Previsión, habla con La Región sobre la ampliación de la Residencia y otros temas asistenciales.

-Las autoridades ordenan la retirada del libro "Mañana España" (Ed. Akal), que recoge una serie de entrevistas de Regis Debray y Max Gallo con el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo.

30 de octubre de 2001 - Comienza la temporada de caza en Ourense

Noticia 1976

Da comienzo la temporada de caza menor en la provincia de Ourense con la apertura de 170 cotos para un total de 14 mil licencias, permaneciendo como zonas prohibidas para la caza las aguas y márgenes de los embalses, el Parque natural de Invernadoiro, el Parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés y otras áreas delimitadas.

-Antonio José Vázquez sella la victoria en el torneo de ajedrez Campus de Ourense, por delante de Joaquín Bello y Alejandro Meira.

-(3) Los vecinos de As Mercedes, "más que hartos" de la movida nocturna con hasta seis pubs y varias cafeterías en el entorno, se asocian contra lo que parece la construcción de un nuevo pub y una discoteca en la calle Arturo Pérez Serantes, más cuando las obras se desarrollan con gran "secretismo".

-El Ourense juega su peor partido de la temporada y cae ante el Lugo, colista de Segunda B, por 3-2, "dando muchas facilidades al rival" según el técnico Teixidó.

-El periodista deportivo Juan José Castillo, uno de los mejores en su campo en España y autor de la mítica frase "entró, entró" durante una final de la Copa Davis entre España y Australia en 1967, muere en Barcelona a los 80 años.