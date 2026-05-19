Una inversión millonaria para la cirugía vertebral de la sanidad ourensana

Más de 7.700 dispositivos para cirugía de columna llegarán a los hospitales ourensanos. La administración gallega destinará 2,2 millones de euros al suministro de material para cirugía de columna en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. El Consello da Xunta autorizó este lunes la contratación, con una duración inicial de dos años, para dotar a los hospitales de dispositivos necesarios para intervenciones vertebrales cada vez más frecuentes debido al envejecimiento de la población y al aumento de las patologías relacionadas con la espalda.

La previsión incluye más de 7.700 unidades entre conectores, barras, mallas, tornillos y otros elementos empleados en operaciones complejas de columna. El valor estimado del contrato podría alcanzar los 4,4 millones de euros en caso de ejecutarse una posible prórroga de otros dos años.

Este tipo de material sanitario se utiliza para corregir anomalías estructurales de la columna y sustituir partes dañadas con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar la movilidad de los pacientes. Las intervenciones realizadas en este ámbito permiten estabilizar vértebras, corregir deformidades o tratar lesiones derivadas de procesos degenerativos, traumatismos, enfermedades congénitas o complicaciones postquirúrgicas.

Un problema común

Las lesiones de espalda y columna se han convertido en uno de los problemas de salud más comunes en la población adulta. El sedentarismo, las malas posturas mantenidas durante años, determinados trabajos y el envejecimiento influyen en el incremento de este tipo de patologías, que en muchos casos terminan requiriendo cirugía especializada.

De esta manera, las patologías relacionadas con la columna vertebral se han convertido en una de las principales causas de dolor crónico, afectando especialmente a población envejecida y a trabajadores sometidos a esfuerzo físico o largas jornadas sedentarias, siendo también una de las principales causas de bajas laborales.

La licitación incluye además material para placas cervicales, espaciadores intersomáticos, sistemas para fracturas y deformidades del adulto o implantes específicos para columna degenerativa, entre otros dispositivos especializados.