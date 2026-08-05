Javier Vargas Blues, una leyenda del blues en Gondomar

Ocho discos de platino y una trayectoria internacional avalan a Javier Vargas, una referencia en música blues y rock latino que este sábado tocará en abierto en Gondomar. “Para mí todos los conciertos son especiales, me gusta crear ese feeling con el público. Tengo un repertorio muy amplio como para poder ofrecer un show variado”. Así, el intérprete hace parada en el concello del Val Miñor dentro del ciclo organizado por Atlántico, que cuenta con la colaboración del propio gobierno local y del programa de la Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo, que señala las citas musicales más relevantes del país.

Así pues, Vargas Blues Band actuará en la Praza Paradela, a las 22.30 horas, frente a la Casa Consistorial. Lo hará con una doble propuesta bajo el brazo, el libro-disco “Historia de la carretera” con el disco “Down under blues" y su nuevo álbum “Barrio blues”. En declaraciones a este medio, reconoció que llevaba años dándole vueltas a la idea de sacar una autobiografía. “En una gira por Los Ángeles me plantearon el proyecto, que contase las anécdotas de mi carrera en un libro y desde entonces estoy trabajando en ello; le he ido dando forma en los vuelos largos”. El crítico musical Mariano Muniesa, autor del prólogo, fue el encargado de pulirlo. El libro desvela aspectos profesionales de Javier Vargas, pero también descubre su parte más personal. “Cuento cómo empecé en el mundo de la música y cómo era mi vida en la ciudad de Mendoza. En Argentina fue donde quise ser guitarrista, escuchando a músicos locales y a las estrellas del momento”. También cuenta los momentos más duros que vivió en Los Ángeles, antes de llegar a Europa, pasando por Londres, Barcelona o Madrid. “Ahí conocía Miguel Ríos, a la Orquesta Mondragón o a Manolo Tena con los que empecé a trabajar”.

“estaba haciendo recopilación de mi carrera y este nuevo álbum, ‘barrio blues’ es un regreso al blues latino”

Reconoce que el gran cambio de su vida llegó tras firmar con la Warner. A partir de ahí empezó a sacar más discos (en total tiene 27 álbumes en el mercado desde 1991) y regresó de gira a EEUU. El año pasado volvió una vez más a la carretera, en esta ocasión de Australia para presentar en directo su repertorio. De ahí salió “Down under blues”, el cd que acompaña a su autobiografía. Es una selección de canciones de blues rock como homenaje al rico panorama musical de las antípodas, donde contó con Glenn Whitehall y Reese Wynans, entre los intérpretes invitados.

“en argentina fue donde quise ser guitarrista, escuchando a músicos locales y a las estrellas del momento”

En Gondomar tocará temas de este disco y también presentará su nuevo trabajo, “Barrio Blues”, donde vuelve a contar con colaboraciones estelares. “Estaba haciendo una recopilación de mi carrera y este álbum es un regreso al blues latino. Le comenté en lo que estaba trabajando a mi amigo, Andy Vargas, cantante de Santana, me pidió que se las mandase y participa en varios temas; además también participaron Manolo Tena o Sabina”.

Lanzado a principios de año, los primeros meses ya suma miles de escuchas en las plataformas.