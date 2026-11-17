Te contamos dónde ver la lluvia de estrellas de las Leónidas en Ourense, los mejores horarios y consejos para que no te pierdas nada.

El cielo de noviembre tiene una nueva cita con la astronomía: la lluvia de estrellas de las Leónidas. Este fenómeno, que se repite cada otoño, alcanzará su punto máximo durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre, una oportunidad para quienes quieran observar estrellas fugaces desde Ourense y el resto de Galicia.

Sin embargo, este año habrá que estar pendientes del tiempo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Ourense apunta a varios días de precipitaciones y cielos cubiertos, también durante la madrugada del miércoles. Esta situación podría dificultar la observación del fenómeno si las nubes impiden ver el cielo.

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Las Leónidas permanecen activas entre el 6 y el 30 de noviembre, aunque su mayor actividad se concentrará en torno a esta fecha. En 2026 se esperan unos 15 meteoros por hora en condiciones ideales, una cifra que puede variar en función de la nubosidad, la contaminación lumínica y las condiciones de observación.

A qué hora se podrá ver la lluvia de estrellas de las Leónidas

El máximo de actividad está previsto para las 00:45 horas del miércoles 18 de noviembre, según las previsiones del calendario astronómico. Por tanto, la mejor oportunidad para observarlas llegará durante la noche del martes 17 al miércoles 18, aunque los meteoros podrán seguir apareciendo durante el resto de la madrugada.

La Luna estará en fase creciente y se ocultará aproximadamente alrededor de la medianoche, lo que favorecerá la observación durante las horas posteriores, al reducirse la luminosidad del cielo.

Cómo ver las Leónidas desde Ourense

Para observar esta lluvia de estrellas no será necesario utilizar telescopios ni prismáticos. Los meteoros podrán verse a simple vista, por lo que lo más recomendable es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, lejos de las luces de las ciudades.

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En el caso de Ourense, los entornos rurales pueden ofrecer mejores condiciones de oscuridad que el centro urbano, siempre que la meteorología acompañe. También conviene evitar obstáculos como edificios y árboles, observar una zona amplia del cielo y permanecer alrededor de 30 minutos en la oscuridad para acostumbrar la vista.

Aunque las Leónidas parecen proceder de la constelación de Leo, no es necesario dirigir la mirada exclusivamente hacia ella, ya que las estrellas fugaces pueden aparecer en diferentes partes del firmamento.

Los mejores lugares de Ourense para observar la lluvia de estrellas de las Leónidas

La provincia de Ourense cuenta con varios enclaves que reúnen buenas condiciones para observar las lluvias de meteoros, especialmente aquellos situados lejos de las ciudades y de los principales focos de iluminación artificial. Para intentar ver las Leónidas, lo más recomendable será desplazarse hacia zonas rurales, miradores elevados y espacios naturales con un horizonte amplio.

Entre los destinos que destacan para la observación astronómica se encuentran A Veiga y las montañas de Trevinca, aunque también hay alternativas más próximas a la ciudad de Ourense para quienes no quieran realizar un desplazamiento largo.

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¿Por qué se produce la lluvia de estrellas de las Leónidas?

Las Leónidas tienen su origen en los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 33 años. A lo largo de su trayectoria deja pequeñas partículas de polvo y roca que permanecen en el espacio.

Cada noviembre, la Tierra atraviesa parte de esos restos. Cuando las partículas entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, se desintegran y producen los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

Aunque las Leónidas han protagonizado algunas de las tormentas de meteoros más espectaculares de la historia, en 2026 no se espera una actividad extraordinaria. La previsión apunta a una lluvia moderada, con alrededor de 15 meteoros por hora en condiciones ideales.