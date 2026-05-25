Los lobos crean alarma en el rural del oriente provincial

Los ganaderos del oriente provincial llevan años sufriendo los ataques del lobo. Las reses muertas siempre supusieron una importante pérdida económica para las explotaciones en extensivo, pero hasta hace algunas semanas nunca había frecuentado tanto las inmediaciones de los núcleos urbanos. Los vecinos de Larouco ya se acostumbraron a ver ejemplares merodeando a escasos centenares de metros de las casas, por lo que muchos ya decidieron no alejarse de un núcleo donde este animal ya atacó a un par de perros que defendía su vivienda. En los últimos días, varios de estos animales mataban una oveja en Soulecín, a apenas dos kilómetros de la villa de O Barco, dando muerte a una decena en A Raña, a escasos metros del parque empresarial barquense.

“Vanse tomar medidas cando haxa unha desgracia?”, pregunta Pedro Rodríguez, presidente de la asociación Agrogandeira do Macizo Central (Agromacen), un colectivo que aglutina a más de 700 explotaciones ganaderas de la provincia. Según los datos que maneja este colectivo, a lo largo de 2025, los socios solicitaron 174 ayudas para paliar los daños, mientras que en poco más de cuatro meses de 2026 ya iban 78, lo que supone un incremento superior al 30 % de continuar la tendencia.

Medio Ambiente criticó que la postura de protección del lobo del Gobierno central compromete a las explotaciones

En lo que va de año, el ganadero de Montederramo Pedro Pérez perdió un par de becerros de su explotación de vacuno a causa de una especie animal, el lobo, que en 2025 le mataba media docena. “É un problema para todo o mundo. As axudas non cubren os gastos”, comentó. “Non podemos facer uns investimentos enormes polo lobo”, coincidió Pedro Rodríguez, quien se queja de que “hai unha superpoboación de lobo”.

Los datos que maneja la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que aparecen recogidos en “Infolobo Galicia”, reflejan un aumento del 153 % en el número de reses muertas informadas en la provincia de Ourense entre los años 2010 y 2025, pasando de 284 a 721. El incremento es grande, pero puede dispararse después de los incendios forestales que quemaron miles de hectáreas de monte durante el pasado mes de agosto. “A serra está queimada. Non hai comida. Dame medo, máis alá do dano económico terrible”, comentó Pedro Rodríguez.

Los últimos datos que ofrece la Xunta, que datan de 2022, cuantifican en 16 las manadas de lobos de la provincia. A ellas habría que sumarle otras tres compartidas con Lugo y Pontevedra, siendo estimado en ocho o nueve el número de ejemplares de cada manada.

A mediados de la semana pasada, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, denunciaba en Vilalba (Lugo) “que el Gobierno central está comprometiendo la viabilidad de las explotaciones ganaderas con su postura sobre la protección del lobo”, según fuentes de la Consellería.