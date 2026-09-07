Luis Menor, abuelo de una niña de nombre Lara

"NOVO MOTOR DE FORZA"

El presidente de la Diputación de Ourense anuncia en sus redes sociales la llegada de su nieta Lara, compartiendo una emotiva bienvenida a la recién nacida

Luis Menor y la imagen publicada en sus redes de su nieta, Lara
Luis Menor y la imagen publicada en sus redes de su nieta, Lara

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, está de enhorabuena tras haberse convertido en abuelo de una niña llamada Lara. El líder provincial ha querido hacer compartir esta feliz noticia a través de su perfil personal en Instagram.

Acompañando la publicación con una tierna imagen de la recién nacida, Menor dedicó un emotivo mensaje de bienvenida a la pequeña: "Benvida ao mundo, Lara! Contigo nace un amor inexplicable que enche a familia de orgullo e convértese nun novo motor de forza e ilusión".

La llegada de la pequeña Lara ha provocado una rápida reacción en redes, acumulando numerosas muestras de cariño y felicitaciones por parte de vecinos, representantes institucionales y compañeros de la corporación provincial.

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