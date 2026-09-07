"NOVO MOTOR DE FORZA"
Luis Menor, abuelo de una niña de nombre Lara
"NOVO MOTOR DE FORZA"
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, está de enhorabuena tras haberse convertido en abuelo de una niña llamada Lara. El líder provincial ha querido hacer compartir esta feliz noticia a través de su perfil personal en Instagram.
Acompañando la publicación con una tierna imagen de la recién nacida, Menor dedicó un emotivo mensaje de bienvenida a la pequeña: "Benvida ao mundo, Lara! Contigo nace un amor inexplicable que enche a familia de orgullo e convértese nun novo motor de forza e ilusión".
La llegada de la pequeña Lara ha provocado una rápida reacción en redes, acumulando numerosas muestras de cariño y felicitaciones por parte de vecinos, representantes institucionales y compañeros de la corporación provincial.
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