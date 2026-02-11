NUEVA LEY AUTONÓMICA
Luis Menor espera más recursos para las diputaciones
NUEVA LEY AUTONÓMICA
El presidente provincial, Luis Menor, aprovechó su comparecencia posterior a la junta de gobierno para analizar la nueva ley gallega de administración local que se prepara en estos momentos, considerando que servirá para “modernizar a burocracia e tamén dixitalizar o funcionamento da administración”, y en la que se fortalece “esa labor de cooperación que teñen que ter as deputacións cos concellos e sobre todo cos concellos de menos de 20.000 habitantes”, pero al mismo tiempo esperando “que isto veña acompañado, como debería vir, de maiores recursos. Porque se nos van impoñer maiores obrigas, que nos parece perfecto, temos que ter maiores recursos para facerlles fronte”.
Algunhas figuras, como as comarcas, as parroquias... non cumpriron os obxectivos que no seu momento se daban"
Desde su perspectiva, el anteproyecto de ley que prepara la Xunta de Galicia permitirá clarificar mejor las responsabilidades de cada entidad, toda vez que "algunhas figuras, como as comarcas, as parroquias... non cumpriron os obxectivos que no seu momento se daban. Todo o mundo ten claro que hoxe é difícil ter unha estrutura, ó mellor comarcal, que non funcione; sen embargo cremos firmemente que as deputacións si que funcionaron”. Por tanto, Menor se comprometía a “participar activamente na súa mellora, na redacción e durante a súa tramitación parlamentaria, pero que tamén pedimos o conseguinte financiamento”.
Terá dúas vertentes: unha de edición directa, na que se inclúen o Anuario da Gaita ou a reedición dunha guía da Vía da Prata, e unha segunda liña por concursos"
La participación del presidente de la Diputación en una reunión del PP en Madrid retrasó al martes la junta de gobierno, donde se movilizaron 326.000 euros para once intervenciones, de los cuales 100.000 se destinarán al Plan Anual de Publicaciones.
Luis Menor indicaba que “terá dúas vertentes: unha de edición directa, na que se inclúen o Anuario da Gaita ou a reedición dunha guía da Vía da Prata, e unha segunda liña por concursos”.
