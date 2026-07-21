¿Dónde está el mejor licor café en Ourense? Cinco lugares donde café, azúcar y licor van siempre juntos

Ourense es, por derecho propio, la capital espiritual del licor café, una bebida que en verano resulta imprescindible en fiestas y celebraciones, y que trasciende la categoría de simple bebida para convertirse en un auténtico rito social y parte de la identidad ourensana.

El Café Bar O Sol, situado en la Rúa da Paz de la capital ourensana, se alza como una de las referencias del licor café en la capital. Con más de cuatro décadas de trayectoria, este establecimiento ha visto pasar a varias generaciones de ourensanos, en un establecimiento que custodia con orgullo una receta casera estrictamente guardada bajo llave.

En la Rúa Lepanto destaca también el bar El París, otro de los grandes templos históricos de la hostelería local. Este rincón es célebre tanto por su ambiente de taberna de toda la vida, con recuerdos en sus paredes desde los 80, como por el gran acierto de servir el licor café espectacularmente frío, un detalle clave que potencia de forma magnífica todos sus matices y su aroma.

Desplazándonos hacia el norte de la provincia, el municipio de A Peroxa reclama su protagonismo en esta ruta de culto gracias al Bar Tapería O Solpor. Este dinámico rincón se ha convertido en el lugar idóneo de esta localidad para estirar las tardes veraniegas disfrutando de un buen licor café, un espacio donde su espectacular terraza ajardinada sirve de escenario para conciertos en directo durante los fines de semana. Es, sin duda, el entorno perfecto en A Peroxa para ver ponerse el sol con un vaso de este elixir gallego en la mano.

Ya en la histórica villa de Celanova, la Taberna do Galo merece una mención de honor en esta ruta gracias a un producto plenamente artesanal que equilibra a la perfección la intensidad del café con el punto justo de dulzor, ganándose el aplauso de los paladares más exigentes de la comarca.

Finalmente, en Ribadavia, la emblemática y singular Taberna O Papuxa, en pleno casco histórico, invita a los visitantes a realizar un auténtico viaje en el tiempo entre barricas y suelos de tierra, ideal para degustar una receta tradicional que mantiene viva la esencia de antaño.