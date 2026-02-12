Receta Licor Café Casero: El Secreto Gallego

El licor café no se hace con prisas ni con fórmulas industriales. Se hace con buen aguardiente de orujo, café de calidad y respeto por la maceración del licor.

En Galicia, el licor café no es solo una bebida, es sobremesa y hasta desayuno. Cada casa presume de su fórmula y todas coinciden en una cosa: el auténtico sabor no se consigue en serie. Esta bebida forma parte del patrimonio gastronómico gallego y su elaboración es sencilla, pero no improvisada. Entender cómo hacer licor café implica respetar el tiempo, los ingredientes y un proceso que no admite atajos.

Los ingredientes: Aguardiente de orujo y café

Dos vasos de chupito llenos de licor café. | La Región

La base de cualquier receta de este licor es clara y no admite sustitutos si se busca un resultado auténtico. El ingrediente principal es el aguardiente de orujo, limpio y bien destilado. Es el componente que extrae los aromas y el carácter del café durante la maceración.

El segundo pilar es el café: intenso, natural y de tueste medio o fuerte. No se trata de usar grandes cantidades, sino un café con personalidad. A estos dos ingredientes se suman azúcar, puede ser blanca o morena, depende del gusto personal. Como elemento añadido y enteramente opcionales es la canela o la piel de naranja. Pero el protagonismo siempre lo comparten el orujo y el café.

Tiempos de maceración del licor

La maceración del licor es el verdadero secreto gallego. Aquí es donde el tiempo hace su trabajo. Lo habitual es dejar el café en el aguardiente entre 7 y 15 días, removiendo suavemente el recipiente cada 2 o 3 días para favorecer la extracción de aromas.

Algunas recetas tradicionales alargan la maceración hasta un mes, buscando un sabor más profundo y oscuro. No hay una única receta, pero sí una regla básica: cuanto más tiempo repose, más integrado y redondo será el licor. Tras la maceración, se filtra el café, se añade el almíbar ya frío y se deja reposar de nuevo varios días antes de consumir. El añejado es un ingrediente más.

Errores comunes al preparar licor café

Granos de café. | La Región

Uno de los errores más frecuentes al preparar licor café casero es usar café molido demasiado fino, lo que enturbia el resultado final. También es habitual excederse con el azúcar, ocultando el sabor del orujo y del café bajo un dulzor excesivo.

Otro fallo común es no respetar los tiempos de maceración o utilizar un aguardiente de baja calidad. Si el orujo es agresivo, el licor nunca será equilibrado. Por último, filtrar mal el café o embotellar sin reposo da como resultado un licor áspero, lejos del perfil suave y aromático que define a la receta.

El licor café no se hace con prisas ni con fórmulas industriales. Se hace con buen aguardiente de orujo, café de calidad y respeto por la maceración del licor. Por eso, aprender cómo hacerlo es también aprender a esperar. Y quizá ahí esté el verdadero secreto gallego: dejar que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer.

Aquí tienes una receta breve y tradicional de licor café gallego, clara y directa:

Receta de licor café casero, estilo gallego

Ingredientes:

1 litro de aguardiente de orujo

100 g de café en grano (o molido grueso)

300 g de azúcar

250 ml de agua

(Opcional) 1 rama de canela o piel de naranja

Elaboración: