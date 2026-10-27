La mejor oreja y el mejor pulpo á feira de Galicia están en Ourense

Bar Orellas, a la izquierda, y Fuchela, a la derecha, se llevan los galardones a la mejor oreja de cerdo y al mejor pulpo á feira, respectivamente.

La gastronomía de la provincia de Ourense se hizo un hueco destacado en los II Premios da Cociña Galega, celebrados este lunes en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. Bar Orellas, uno de los establecimientos clásicos de la zona de vinos de la capital ourensana, conquistó el premio a la mejor oreja de cerdo, mientras que Fuchela, de O Carballiño, se alzó con el reconocimiento al mejor pulpo á feira.

El certamen, impulsado por la Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muíñeira, distinguió a 17 establecimientos en 19 categorías, con un jurado integrado por 114 profesionales. La iniciativa busca reconocer el trabajo de los negocios que mantienen vivas las recetas tradicionales y contribuyen a preservar el patrimonio gastronómico gallego.

El premio a la mejor oreja de cerdo recayó en Bar Orellas, situado en el entorno del Teatro Principal, en la Rúa da Paz. El establecimiento, conocido por su cocina tradicional y por una de las tapas más características de la gastronomía ourensana, se impuso en una categoría en la que también competían Casa Currás, de Lalín, y A Faragulla, de Chantada.

Otro de los nombres propios de la provincia fue Fuchela, en O Carballiño, que consiguió el galardón al mejor pulpo á feira. El local se impuso a Pulpería Ezequiel, de Melide, y Casa Acuña, de la isla de Ons, en una de las categorías más representativas de la cocina gallega.

La representación ourensana también destacó en otras elaboraciones tradicionales. La Viuda, de A Pobra de Trives, figuraba entre los tres finalistas al premio a la mejor carne ao caldeiro, que finalmente ganó O Dezaseis, de Santiago de Compostela. Además, el establecimiento trives recibió el reconocimiento especial "Senlleiros de Galicia", que distingue su trayectoria y su aportación a la gastronomía gallega.

Por su parte, el bar Fuentefría, de la ciudad de Ourense, llegó a la final en la categoría de mejores callos gallegos, junto a Casa Brandariz, de Arzúa, y Pazo de Santa Cruz de Mondoi, de Oza-Cesuras, que fue finalmente el establecimiento premiado.

Los resultados dejan así varios motivos de celebración para la hostelería ourensana, con dos premios en categorías emblemáticas y presencia en otras candidaturas. Un reconocimiento al trabajo de los locales que siguen apostando por el producto y las recetas de siempre, desde las tapas del casco histórico de Ourense hasta la tradición pulpeira de O Carballiño.