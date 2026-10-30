Las mejores rutas de senderismo de Ourense: 10 recorridos entre cascadas, bosques y montañas

La provincia atesora una vasta riqueza paisajística, patrimonial y natural que se manifiesta en una amplia red de rutas de senderismo y turismo activo. Cada comarca presume de caminos, sendas históricas y paisajes memorables, consolidando al territorio como un destino de referencia para los amantes de las caminatas. Entre toda esta oferta, destaca la ruta “As Olas do Río Mao”, en la Baixa Limia, que compite este mes de octubre por convertirse en el mejor sendero homologado de España de 2026, lo que supondría un espaldarazo definitivo para el turismo de naturaleza en la zona y para el entorno del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Más allá de este emblema, un paseo por el territorio provincial permite descubrir una gran diversidad de recorridos, desde las rutas etnográficas que discurren entre molinos y sequeiros centenarios, hasta caminos que bordean los principales ríos, atraviesan bosques o siguen la huella de las antiguas vías romanas. Muchas de estas rutas son aptas para recorrerse tanto a pie como en bicicleta durante cualquier época del año, fomentando no solo la práctica deportiva, sino erigiéndose como motor dinamizador de las zonas rurales que ayuda a dar a conocer la identidad de cada territorio.

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Un patrimonio verde que se mantiene vivo gracias al esfuerzo local y que invita a perderse por cada rincón de la geografía provincial.

Baixa Limia: As Olas do Río Mao, un sendero por el Xurés en busca del título nacional

As Olas do Río Mao | FEDGALMON

As Olas do Río Mao, en Lobios, es uno de los tres senderos finalistas al premio al mejor sendero homologado de España de 2026. Esta ruta circular parte de la aldea de Puxedo y recorre durante 6,7 kilómetros el entorno de las parroquias de A Cela y San Paio de Araúxo, en pleno corazón del Parque Natural y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

El recorrido reúne un vasto patrimonio arquitectónico y natural, con nueve molinos de agua restaurados, varias cascadas, pozas y las singulares "olas" de granito, grandes concavidades casi esféricas excavadas en la roca por la acción de la corriente, que dan nombre al sendero. A estos atractivos naturales se suma el patrimonio local etnográfico de Puxedo y la huella de la Vía Nova romana. La ruta, homologada en 2023, es también el resultado de una década de trabajo de vecinos y comuneros para recuperar el itinerario, mejorar su accesibilidad y mantener la señalización.

Ahora, As Olas do Río Mao busca dar el último paso y hacerse con el reconocimiento nacional. La votación popular, en la que la candidata ourensana compite con otros dos recorridos de Cantabria y Extremadura, permanece abierta hasta el 31 de octubre en la web Fedme.es.

O Ribeiro: Paseo entre molinos y hórreos hasta el monumento natural de Pena Corneira

Paseo entre molinos y hórreos hasta el monumento natural de Pena Corneira | Xunta

La senda de Pena Corneira conecta este Monumento Natural con Leiro a través de un recorrido de 7,9 kilómetros que atraviesa bosques autóctonos, aldeas y paisajes de gran valor. El itinerario parte del área recreativa de Pena Corneira, junto a la iglesia románica de Lamas, y desciende entre los característicos bolos graníticos hasta Paredes, donde se encuentra el área etnográfica do Regato do Foxo, con seis molinos y 30 hórreos. El camino continúa por Lebosende y alcanza Leiro tras pasar junto a la iglesia de San Pedro. El recorrido permite disfrutar además de las vistas sobre O Ribeiro desde Pena Corneira.

O Carballiño: Siguiendo el curso del río Arenteiro entre naturaleza y patrimonio histórico

Siguiendo el curso del río Arenteiro entre naturaleza y patrimonio histórico | Concello do Carballiño

La Senda del Arenteiro comienza en el Parque Municipal de O Carballiño y sigue el curso del río durante algo más de 11 kilómetros hasta Pazos de Arenteiro en un entorno de gran valor paisajístico. El recorrido pasa por la Pena dos Namorados y el Parque Etnográfico, donde se encuentra el Muíño do Anxo. La senda cruza el río en varias ocasiones, atravesando el puente medieval de Ponterriza. Un desvío permite visitar la iglesia románica de San Mamede. El itinerario continúa junto a la fortaleza de Castro Cavadoso y Cabanelas, para finalizar en el conjunto histórico artístico de Pazos de Arenteiro, en Boborás.

Monterrei: El Támega: un camino, dos países

El Támega: un camino, dos países | La Región

La Ecovía del Támega convierte el río en hilo conductor de una ruta que une Verín y Chaves a lo largo de un total de 32,1 kilómetros. Un recorrido prácticamente llano y de dificultad media que atraviesa bosques de ribera, viñedos, campos de cultivo y humedales, con el agua siempre como acompañante. Tanto si se recorre este sendero a pie, en bicicleta o incluso a caballo, es posible descubrir el paisaje de la comarca de Monterrei y continuar hasta la vecina localidad portuguesa siguiendo el curso del río que históricamente ha unido a sus dos orillas.

Conso-Frieiras: La magia de Vilariño de Conso

La magia de Vilariño de Conso | Cristina Clavería

La ruta Fervenza de Edrada e San Mamede, de dificultad media-alta, discurre por los bosques de Vilariño de Conso, en el Macizo Central. Su inicio se encuentra dentro del núcleo rural de Edrada, aldea que conserva una arquitectura tradicional.

El itinerario, de unos quince kilómetros de distancia, tiene dos variantes. La primera de ellas, con entrada al Parque Natural do Invernadoiro, enlaza con la Ruta da Ortiga. La segunda variante es una ruta circular a través de una calzada romana que pasa por la aldea de San Mamede donde se pueden ver espectaculares sarcófagos.

Terra de Trives: Pasear entre castaños y sequeiros

Pasear entre castaños y sequeiros | La Región

La Ruta dos Sequeiros, en la aldea de Pena Folenche, en Trives, es un recorrido circular de dificultad baja. El camino comienza en la propia aldea y atraviesa un souto de castaños, donde se encuentran los tradicionales sequeiros, antiguas construcciones de piedra y madera utilizadas para secar, ahumar y guardar las castañas durante el otoño. Estas construcciones también servían como alojamiento temporal durante la recogida del fruto. El recorrido continúa hasta completar el camino de vuelta a Pena Folenche.

Valdeorras: De O Barco a As Ermidas en bici

De O Barco a As Ermidas en bici | La Región

El Camiño das Ermidas, ruta cicloturista promovida por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Valdeorras, enlaza O Barco de Valdeorras con el santuario de As Ermidas, en O Bolo, un trazado que enlaza el valle del Sil con los paisajes del Bibei. El inicio sigue el Camino de Invierno sin despegarse del Sil, permitiendo contemplar un paisaje dominado por los viñedos y construcciones históricas como Ponte da Cigarrosa o Ponte Vella, en Petín o Mourisca. La ruta finaliza en el santuario de As Ermidas (siglos XVII y XVIII).

Allariz-Maceda: Ruta por Maceda junto a cigüeñas

Ruta por Maceda junto a cigüeñas | La Región

La comarca alberga entre Maceda y el Alto do Rodicio la Senda das Cegoñas, un recorrido de tres kilómetros de longitud. El itinerario natural permite observar más de una decena de nidos datando las construcciones más antiguas de la década de los noventa. El trayecto fue impulsado por la asociación Amigas das Cegoñas instalando plataformas altruistamente para soportar el elevado peso de las aves. El trabajo conservacionista busca proteger la especie, facilitando la observación del ecosistema local.

A Limia: Leyenda y deporte en San Mamede

Leyenda y deporte en San Mamede

El Concello de Vilar de Barrio promueve la ruta de senderismo inaugurada en el año 2020 que conecta la aldea de Rebordecha o con San Mamede y el Pozo dos Mouros. El panel inicial permite elegir entre una variante familiar o un trayecto superando los 1600 metros de altitud para contemplar la panorámica fronteriza. El itinerario resulta apto durante todo el año. La entidad local ofrece información sobre una senda que permite descubrir antiguas leyendas históricas vinculadas a seres mitológicos previos a la romanización.

Terra de Caldelas: Bosques mágicos en Caldelas

Bosques mágicos en Caldelas | Reme Martínez

Los Bosques Mágicos de O Castro de Caldelas es una ruta circular de 20,2 kilómetros que recorre paisajes que rodean la localidad. El camino se divide en dos recorridos y terminan en Caldelas. A lo largo del sendero se pasa por bosques de robles y castaños, prados, viñedos y zonas junto al río, además de antiguos caminos, molinos y pequeñas aldeas. El recorrido también permite conocer algunos de los elementos del patrimonio, como la San Xoán de Camba, el monasterio de San Paio de Abeleda, el souto de Poboeiros, las Fervenzas do Cachón o el área fluvial de Pontedas Táboas.

Terra de Celanova: Historia entre Bande y Celanova

Historia entre Bande y Celanova | ASOC. CAMIÑO DE SAN ROSENDO

El itinerario xacobeo de San Rosendo entra a Galicia por el Xurés siguiendo la Vía Nova romana. En su ecuador, el tramo de casi 30 kilómetros entre Bande, Verea y Celanova –apto para recorrer a pie o en bicicleta– conecta dos joyas de la arquitectura espiritual: la capilla de Santa Comba de Bande y la de San Miguel de Celanova. Integrado en la red de Caminos Naturales, este trazado entre los valles del Limia y el Arnoia reúne soutos centenarios, yacimientos como el campamento romano Aquis Querquennis y un rico patrimonio etnográfico de fuentes, cruceiros y petos de ánimas.