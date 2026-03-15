Nacho Rovira, coleccionista: "La pantalla de Xinzo es una de las máscaras más originales del mundo"

Nacho Rovira es un apasionado del arte mascarero que ha recopilado más de 200 piezas procedentes de 40 países. Una colección en la que no podía faltar su entusiasmo por la tradición del Entroido ourensano. Entre las 54 máscaras que expone estos días en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, ocho son propias del Entroido ourensano. “Mi pasión por las máscaras empezó cuando mi madre me regaló una de México con ocho años”, recuerda Rovira, quien años más tarde consolidó su colección con viajes a Italia, Rumanía y otros países, aprendiendo de las tradiciones ancestrales y de los maestros locales.

Rovira explica que el proceso de adquisición de cada máscara puede durar hasta tres años, desde el estudio de a qué tradición responde y del artesano, hasta el traslado seguro de las piezas a su fondo privado en España. “Siempre busco conocer el contexto de cada máscara, la fecha, la ciudad o el pueblo donde se celebra la tradición y luego hablo con los maestros que las fabrican. Es un viaje de aprendizaje que dura años”, explica.

La colección "MASKS. Alas y Viento" reúne una impresionante selección de máscaras de más de cuarenta países y que permite explorar la riqueza del carnaval de distintos rincones del mundo y del Entroido gallego

Entre las piezas más destacadas del Entroido ourensano se encuentra una Pantalla de Xinzo que, en palabras de su propietario, “es una de las máscaras más originales del mundo, con motivos celestes y galácticos que la hacen única”. La Pantalla, junto con el Peliqueiro y el Boteiro, forman “la Santísima Trinidad” de las máscaras orensanas, esenciales para la identidad cultural de la provincia. Cada una tiene materiales y técnicas fabricación propias. “El Peliqueiro es de madera, mientras que la Pantalla está hecha de papel maché, combinando arte, escultura, teatro y danza que reflejan siglos de historia”, detalla.

Un arte que perdura en el tiempo

La colección de Rovira tiene como objetivo preservar y transmitir la cultura popular en torno a lo que representa este patrimonio. “La tradición es la entrega de cultura de unas generaciones a otras. Cada exposición permite que este legado siga cumpliendo su función cultural y social, y que los jóvenes se apasionen por ellas”, asegura.

Las tradiciones son la cultura más pura del pueblo y la forma el transmitirla de generación en generación

El coleccionista también destaca la recuperación que se ha hecho de las máscaras en Ourense: “Hace 30 años, la tradición del Peliqueiro estaba en peligro; hoy, el entusiasmo de la juventud es enorme. Este año han salido 250 peliqueiros en Laza, y eso demuestra que la tradición sigue viva y se fortalece”.

Rovira insiste en que su trabajo no es solo exhibir objetos, sino difundir la importancia del arte mascarero, un arte que, aunque no reconocido oficialmente entre las siete bellas artes, combina teatro, escultura, pintura, danza y tradición popular. “Para mí, cada exposición dignifica mi colección y, sobre todo, asegura que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas estas tradiciones centenarias”.

La muestra permite acercarse a los visitantes ajenos a estas piezas y también a los amantes del Entroido a un arte ancestral que sigue marcando la identidad gallega, mostrando cómo la cultura popular puede viajar, inspirar y mantenerse viva más allá del tiempo y las fronteras.