La máscara protagonista en el Entroido de Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego.
La máscara protagonista en el Entroido de Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Juan

Galería | El espíritu del Entroido de Ourense se deja ver en el Museo do Pobo Galego

EXPOSICIÓN DE MÁSCARAS

La exposición “MASKS. Alas y Viento” reúne máscaras de todo el mundo, incluidas las tradicionales del Entroido ourensano, y se podrá visitar en el Museo do Pobo Galego, en Santiago, hasta el 26 de abril

El Museo do Pobo Galego acoge la nueva etapa del proyecto "MASKS. Alas y Viento", una exposición que reúne una impresionante selección de máscaras procedentes de más de cuarenta países y que permite explorar la riqueza del Entroido gallego. Entre las piezas destacadas, los visitantes podrán contemplar las máscaras de Xinzo de Limia, así como las de Laza, Castro, entre otras, y las corozas de O Irixo.

La muestra, comisariada por la profesora Pilar Panero y organizada en colaboración con el coleccionista Nacho Rovira, propietario de la colección Alas y Viento, busca difundir la cultura de la máscara y mantener vivas las tradiciones. Rovira recuerda que su pasión por las máscaras comenzó a los ocho años, cuando su madre le regaló su primera pieza: “Desde aquel momento supe que quería seguirlas por el mundo entero”.

Los visitantes podrán disfrutar de máscaras de todo el mundo, muchas de ellas vinculadas al Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, y descubrir cómo cada pieza refleja ritual, teatro, memoria y creatividad. Según Rovira, las máscaras del Entroido ourensano destacan por su material, expresión y simbolismo, y asegura que hoy existe un renacimiento del fenómeno máscara, con la juventud participando activamente en estas tradiciones.

La exposición estará disponible en el Museo do Pobo Galego hasta el 26 de abril, ofreciendo al público la oportunidad de ver, conocer y disfrutar de una parte esencial del patrimonio cultural gallego y mundial.

MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172354
1/22 La máscara del peliqueiro exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Francisco Añel Alonso, «El Sastre de Castro»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172421
2/22 La máscara del peliqueiro exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Francisco Añel Alonso, «El Sastre de Castro»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172503
3/22 La máscara del peliqueiro exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Francisco Añel Alonso, «El Sastre de Castro»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173101
4/22 La máscara del peliqueiro es una de las más vistosas del Entroido español. | Richi
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173131
5/22 La máscara del peliqueiro es una de las más vistosas del Entroido español. | Museo do Pobo Galego
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172529
6/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Santiago Martínez Santana
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172652
7/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Santiago Martínez Santana
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172613
8/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Santiago Martínez Santana
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173212
9/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Xosé Vilariño
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173243
10/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Xosé Vilariño
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173341
11/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Juan
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173316
12/22 La máscara protagonista en Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego. | Juan
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172714
13/22 El boteiro es el personaje más representativo del Carnaval de Viana do Bolo. | Jorge Domínguez Couso, «Minas»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172735
14/22 El boteiro es el personaje más representativo del Carnaval de Viana do Bolo. | Jorge Domínguez Couso, «Minas»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172801
15/22 El boteiro es el personaje más representativo del Carnaval de Viana do Bolo. | Jorge Domínguez Couso, «Minas»
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173403
16/22 El boteiro es el personaje más representativo del Carnaval de Viana do Bolo. | Museo do Pobo Galego
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173432
17/22 El boteiro es el personaje más representativo del Carnaval de Viana do Bolo. | Museo do Pobo Galego
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172825
18/22 Los follateiros de Lobios es el ejemplo destacado de la recuperación patrimonial en la provincia de Ourense. | Marta Delgado Gómez
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172849
19/22 Los follateiros de Lobios es el ejemplo destacado de la recuperación patrimonial en la provincia de Ourense. | Marta Delgado Gómez
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 172908
20/22 Los follateiros de Lobios es el ejemplo destacado de la recuperación patrimonial en la provincia de Ourense. | Marta Delgado Gómez
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173516
21/22 Las corozas de O Irixo, son los impermeables del rural hechos de juncos. | Viúda de Bugallo
MASCARAS ENTROIDO/Captura de pantalla 2026-03-04 173457
22/22 Las corozas de O Irixo, son los impermeables del rural hechos de juncos. | Viúda de Bugallo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats