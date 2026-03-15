Galería | El espíritu del Entroido de Ourense se deja ver en el Museo do Pobo Galego

La máscara protagonista en el Entroido de Xinzo de Limia es la pantalla, exhibida en el Museo do Pobo Galego.

La exposición “MASKS. Alas y Viento” reúne máscaras de todo el mundo, incluidas las tradicionales del Entroido ourensano, y se podrá visitar en el Museo do Pobo Galego, en Santiago, hasta el 26 de abril

El Museo do Pobo Galego acoge la nueva etapa del proyecto "MASKS. Alas y Viento", una exposición que reúne una impresionante selección de máscaras procedentes de más de cuarenta países y que permite explorar la riqueza del Entroido gallego. Entre las piezas destacadas, los visitantes podrán contemplar las máscaras de Xinzo de Limia, así como las de Laza, Castro, entre otras, y las corozas de O Irixo.

La muestra, comisariada por la profesora Pilar Panero y organizada en colaboración con el coleccionista Nacho Rovira, propietario de la colección Alas y Viento, busca difundir la cultura de la máscara y mantener vivas las tradiciones. Rovira recuerda que su pasión por las máscaras comenzó a los ocho años, cuando su madre le regaló su primera pieza: “Desde aquel momento supe que quería seguirlas por el mundo entero”.

Los visitantes podrán disfrutar de máscaras de todo el mundo, muchas de ellas vinculadas al Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, y descubrir cómo cada pieza refleja ritual, teatro, memoria y creatividad. Según Rovira, las máscaras del Entroido ourensano destacan por su material, expresión y simbolismo, y asegura que hoy existe un renacimiento del fenómeno máscara, con la juventud participando activamente en estas tradiciones.

La exposición estará disponible en el Museo do Pobo Galego hasta el 26 de abril, ofreciendo al público la oportunidad de ver, conocer y disfrutar de una parte esencial del patrimonio cultural gallego y mundial.