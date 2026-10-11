Editorial
El nuevo gran truco final de Pedro Sánchez

¿Sabe usted que la ourensana Carmen Dacosta es la "number 1" del PSOE en el Congreso?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, los militantes sociatas están moscas

Carmen Dacosta
Carmen Dacosta

¿Sabe usted que fue dar Sánchez el pistoletazo electoral y empezar a los codazos para colocarse como candidato al Congreso y el Senado? ¿Que los militantes sociatas están moscas porque, aunque el martes finalizan las propuestas, tiene pinta de que la cosa está decidida, con Carmen Dacosta de "number 1" en el Congreso y María Fernández para el Senado? ¿Que si es cierto que a la segunda sus compis del Concello le han puesto puente de plata?

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