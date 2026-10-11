¿Sabe usted que la ourensana Carmen Dacosta es la "number 1" del PSOE en el Congreso?

¿Sabe usted que fue dar Sánchez el pistoletazo electoral y empezar a los codazos para colocarse como candidato al Congreso y el Senado? ¿Que los militantes sociatas están moscas porque, aunque el martes finalizan las propuestas, tiene pinta de que la cosa está decidida, con Carmen Dacosta de "number 1" en el Congreso y María Fernández para el Senado? ¿Que si es cierto que a la segunda sus compis del Concello le han puesto puente de plata?