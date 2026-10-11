¿Sabe usted que la ourensana Carmen Dacosta es la "number 1" del PSOE en el Congreso?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, los militantes sociatas están moscas
¿Sabe usted que fue dar Sánchez el pistoletazo electoral y empezar a los codazos para colocarse como candidato al Congreso y el Senado? ¿Que los militantes sociatas están moscas porque, aunque el martes finalizan las propuestas, tiene pinta de que la cosa está decidida, con Carmen Dacosta de "number 1" en el Congreso y María Fernández para el Senado? ¿Que si es cierto que a la segunda sus compis del Concello le han puesto puente de plata?
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