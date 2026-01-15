El ourensano Diego Conde entra en la Real Academia de Medicina de Galicia

El ourensano Diego Conde ha sido elegido nuevo Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Galicia, un reconocimiento a su trayectoria científica e investigadora y a su perfil multidisciplinar. Doctor en Veterinaria por la Universidade de Santiago de Compostela, Conde desarrolla desde hace más de dos décadas su labor profesional gestionando programas de sanidad animal y proyectos técnicos.

La Academia destaca con esta incorporación su apuesta por la visión One Health, que integra la medicina veterinaria como parte esencial de la salud global. El investigador ourensano ya forma parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y de su homólogo gallego. Su trabajo se ha centrado especialmente en la historia de la veterinaria y la divulgación científica de la misma, con numerosos premios y publicaciones que avalan su extensa trayectoria.