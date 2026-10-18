El ourensano Antonio Salas Ellacuriaga, galardonado en los Premios da Crítica de Galicia 2026

Los Premios da Crítica de Galicia 2026 han reconocido el trabajo de dos nombres vinculados a Ourense: el investigador Antonio Salas Ellacuriaga, ganador en la categoría de Investigación en Ciencia y Tecnología, y el periodista y escritor Arturo Lezcano, finalista en Ciencias Sociales y Humanidades.

Ambos figuran entre los protagonistas de la XLIX edición de estos galardones, que distinguen trabajos destacados en distintos ámbitos de la cultura y el conocimiento gallegos.

El reconocimiento a Salas llega por una investigación científica con posibles aplicaciones en el diagnóstico de la neumonía infantil. Por su parte, Lezcano optaba al premio con O país invisible. A epopea atlántica da diáspora galega, una obra que reconstruye las historias de la emigración gallega a América y el papel que desempeñaron quienes abandonaron su tierra y no siempre pudieron regresar.

Antonio Salas, premiado por una investigación sobre la neumonía infantil

El investigador Antonio Salas Ellacuriaga ha obtenido por unanimidad el Premio da Crítica de Galicia en la categoría de Investigación en Ciencia y Tecnología. El jurado ha destacado la excelencia científica y la innovación de su trabajo, así como su potencial impacto sanitario y social.

El ourensano Antonio Salas Ellacuriaga junto a Santalices tras recibir su premio. | Cedida

La investigación, publicada en la revista científica Nature Communications, se centra en identificar herramientas moleculares que permitan diferenciar la neumonía provocada por Mycoplasma pneumoniae de otras neumonías en pacientes pediátricos.

El objetivo es mejorar la precisión de los diagnósticos y facilitar la elección del tratamiento más adecuado. Esta diferenciación podría contribuir a evitar tratamientos innecesarios, optimizar el uso de antibióticos y avanzar hacia una medicina más personalizada.

Salas es catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela y lidera el grupo de Genética de Poblaciones en Biomedicina del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Su trayectoria científica abarca áreas como la genética humana, las enfermedades infecciosas y la genética forense.

Recientemente, Salas Ellacuriaga participó en los Foros La Región.

Arturo Lezcano, finalista con la historia de la emigración gallega

El periodista y escritor Arturo Lezcano también ha estado presente en esta edición de los premios como finalista en la categoría de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Su obra, O país invisible. A epopea atlántica da diáspora galega compitió con otros trabajos destacados, aunque finalmente el galardón recayó en Universo Cantigas II.

Víctor Pérez, Arturo Lezcano e Xosé Rodríguez. | XESÚS FARIÑAS

El libro de Lezcano aborda uno de los fenómenos que más han marcado la historia de Galicia: la emigración. A través de entrevistas, viajes e historias personales, reconstruye las vidas de quienes cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades y, en muchos casos, nunca regresaron.

El periodista, que tiene raíces familiares en Ourense, ha reivindicado la importancia de recuperar la memoria de estas personas y de dar visibilidad a las historias anónimas que también forman parte de la identidad gallega. En su investigación, la provincia ourensana ocupa un lugar destacado por su peso histórico en los movimientos migratorios hacia América.

Diez categorías en los Premios da Crítica de Galicia

La XLIX edición de los Premios da Crítica de Galicia reconoció trabajos en diez categorías. Entre los galardonados figuran Gonzalo Hermo, por Un xesto de tenrura, en Creación Literaria; Abraham Cupeiro, en Música; Laura Iturralde, en Artes Escénicas; Beli Martínez, en Cine y Artes Audiovisuales; y el proyecto de comunicación del Real Club Celta de Vigo, en Cultura Digital.

También fueron premiados el proyecto cultural de Cabreiros, Mar Caldas en Artes Plásticas y José María Fonseca Moretón en Cultura Gastronómica. En Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, el reconocimiento fue para Universo Cantigas II. Cantigas de amigo, una edición crítica de las cantigas de amigo de la lírica gallego portuguesa medieval.