Los ourensanos pagan cada día 2,5 millones a Hacienda en impuestos

La maquinaria de recaudación fiscal en Ourense funciona a un ritmo vertiginoso, ajena a cualquier signo de enfriamiento económico y beneficiándose de la espiral inflacionista. La delegación de la Agencia Tributaria en la provincia ha pulverizado todos los registros históricos antes incluso de cerrar el ejercicio.

Con los datos actualizados hasta noviembre, el fisco ha ingresado en Ourense 757,59 millones de euros, una cifra que ya supera holgadamente los 732,3 millones recaudados en todo el año 2024. Este bum recaudatorio es la conjunción de una inflación que en Ourense se situó en el 2,7% en 2025 encareciendo la cesta de la compra; una subida de salarios por convenio sin precedentes en la provincia; y la resistencia del consumo de los hogares, que ha aguantado el tipo.

Pero si hay un protagonista en este hito contable, son las rentas del trabajo. Nunca antes los ourensanos habían aportado tanto a las arcas públicas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ha dejado en la caja 341,5 millones de euros en los primeros once meses del año, un 10,6% más que en todo el ejercicio anterior, cuando se ingresaron 320,4 millones. Este crecimiento, que supera incluso el ritmo de la media nacional, se explica por la propia demografía y economía provincial. Ourense fue en 2025 la provincia donde más han crecido los salarios en convenio (6,1%), lo que, sumado a la revalorización de las pensiones conforme al IPC para un grueso importante de la población, ha empujado a miles de contribuyentes a tramos superiores de tributación. La no deflactación de la tarifa ha hecho el resto, convirtiendo a trabajadores y pensionistas en el principal sostén del récord recaudatorio.

El fisco se embolsa cada día casi 2,5 millones en la provincia. el impuesto de sociedades se frena por las devoluciones

La otra cara de la moneda, y quizás el dato más complejo de interpretar, lo ofrece el Impuesto de Sociedades. A primera vista, la estadística muestra una congelación en la recaudación neta, que baja a 101,2 millones de euros frente a los 117,2 millones del año anterior -se espera que las cifras se igualen en cuanto se incorporen los datos de diciembre-. Sin embargo, este descenso es un espejismo estadístico que esconde la realidad de las empresas ourensanas. El tejido empresarial de la provincia no ha dejado de ganar dinero; de hecho, la cuota íntegra abonada ha crecido, pero el resultado final para Hacienda ha sido menor debido a una avalancha de devoluciones.

El fisco se ha visto obligado a abrir el grifo para reintegrar cantidades millonarias cobradas indebidamente en el pasado, tras los varapalos judiciales del Tribunal Supremo que anularon medidas como el decreto de 2016 sobre deducciones a grandes empresas o la doble tributación de los mutualistas. Esto ha provocado que, mientras los ingresos brutos de las compañías se mantenían saludables, las devoluciones se hayan disparado un 76% respecto al año anterior, lastrando el cómputo final de este impuesto en la provincia.

Por último, el consumo ha demostrado una resiliencia a prueba de precios altos. La recaudación por IVA roza los 292 millones de euros hasta noviembre, superando ya los 275,6 millones de todo 2024. La inflación del 2,7% ha mantenido los ingresos tributarios en máximos. A este buen comportamiento del consumo ordinario se le sumará en el cierre del año un “aguinaldo” inesperado para la Agencia Tributaria: el impacto de la venta obligatoria de las luces de emergencia V16. Con un parque móvil de más de 230.000 vehículos en la provincia obligados a equiparse, las ventas de última hora en diciembre de estos dispositivos prometen inyectar alrededor de 1,6 millones de euros extra solo en IVA, poniendo el broche final a un año fiscal que pasará a la historia de la provincia.