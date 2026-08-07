Ourense afronta un fin de semana de calor y riesgo de lluvia

Viajeros, peregrinos y ourensanos viven una jornada de intenso calor en Ourense, en una foto de archivo

Ourense encara un fin de semana de contrastes meteorológicos: estabilidad térmica, pero con amenaza de lluvias, especialmente durante la jornada del sábado. Los termómetros calcarán los valores de los últimos días y seguirán superando los 30 grados de máxima, mientras que las mínimas rondarán los 17 grados, ofreciendo un ligero respiro nocturno.

Viernes 7 de agosto, el calor domina en Ourense

Galicia espera este viernes la entrada de aire frío en altura y a partir del sábado quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, lo que conlleva un aumento de la inestabilidad atmosférica. Esto se traducirá en una jornada de cielos con nubes y claros que podrían terminar en tormentas.

De hecho, el modelo europeo dibuja para este sábado un escenario con precipitaciones durante la tarde que no se prolongarán en el tiempo. Por la noche, volverán los cielos despejados, situación que se mantendrá durante varios días.

Para la jornada se espera mucho calor en la provincia, situación similar vivida este jueves donde Ourense fue el horno de Galicia al marcar las cinco temperaturas más altas registradas en la comunidad. En la cúspide se situó la ciudad, donde los termómetros llegaron a alcanzar los 36,8 grados.

Sábado 8 de agosto, las lluvias se hacen presentes en la provincia

Durante el sábado el calor puede desaparecer en la segunda mitad de la jornada para dar paso a las precipitaciones. Las temperaturas máximas también registran un ligero descenso y se van a estabilizar en torno a los 30º.

Las mínimas se esperan se mantengan estables y las noches sigan refrescando como sucedió los días anteriores de la semana

Domingo 9, una jornada de estabilidad térmica

La probabilidad de precipitaciones para este día desciendo aunque puede llover en algunos puntos de la provincia. Una situación que va a dejar de nuevo las temperaturas máximas sin superar los 32º en Ourense.

Y como ante sala de una semana donde la provincia se prepara para el eclipse lunar.