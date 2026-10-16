Ourense desafía los precios con el consumo de carburantes en máximos

Los conductores de la provincia de Ourense consumieron entre enero y agosto de 2026 un total de 141.436 toneladas (t) de carburantes de automoción (gasolinas y gasóleo A). Pese a que el combustible ha encadenado meses en cotas récord, la demanda en carretera creció un 1,8% respecto al mismo periodo de 2025, situándose en el nivel más alto registrado en los primeros ocho meses de un ejercicio desde el año 2012.

Este avance descansa en el fuerte repunte de las gasolinas, cuyas ventas crecieron un 11,94% interanual hasta alcanzar las 30.394 toneladas (28.325 t de gasolina 95 y 2.070 t de 98. El incremento responde a la acelerada renovación del parque móvil hacia motorizaciones híbridas y de gasolina, un cambio de ciclo que se ha intensificado en el mercado particular y que ha devuelto a la provincia a registros de consumo que no se alcanzaban desde 2007.

Factor turismo

A esta reconversión técnica se suma el impacto de una temporada estival sin precedentes. Las pernoctaciones hoteleras en Ourense llegaron entre los meses de junio, julio y agosto 229.427, superando las 209.138 de 2025 (+9,7%) y rebasando el anterior máximo histórico de 226.443 alcanzado en 2024. Se superaron por primera vez las 95.000 pernoctaciones en agosto (+21,1%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE), disparando el tráfico de visitantes y el tradicional retorno vacacional de la emigración.

Como consecuencia directa, agosto de 2026 pulverizó el récord histórico mensual de consumo de gasolina 95 en la provincia desde que hay registros con 5.371 toneladas, batiendo el anterior techo, que era agosto de 2006 (4.866 t) y superando por primera vez en el bimestre julio-agosto las 10.400 toneladas conjuntas de gasolina.

Por contra, el diésel permanece estancado en una meseta. En los ocho primeros meses se consumieron 111.042 toneladas, un leve retroceso del -0,62% frente a las 111.735 toneladas de 2025. El desplome de las matriculaciones particulares de motores diésel concentra su consumo casi en exclusiva en las flotas de transporte pesado de mercancías, furgonetas de reparto logístico y el parque móvil antiguo del rural, sectores para los que la electrificación aún no ofrece una alternativa viable.

Precios de récord

Esta dualidad en los surtidores se ha visto reforzada por el propio comportamiento de las tarifas a lo largo del año. Durante buena parte de la primavera y el verano, el gasóleo cotizó por encima de la gasolina en las estaciones ourensanas, una brecha desfavorable que eliminó cualquier incentivo económico para repostar diésel en el segmento particular.

Todo este escenario se ha producido en un año de costes especialmente tensionados. La media provincial acumulada en 2026 se sitúa en 1,713 euros por litro en diésel y 1,625 euros en gasolina 95, tras alcanzar en verano picos de 1,92 y 1,93 euros. La tendencia alcista solo ha remitido en octubre tras la entrada en vigor del descuento fiscal de 20 céntimos por litro, situando el litro de 95 en 1,789 euros y el gasóleo en 1,889 euros. Con todo, llenar un depósito de 55 litros resulta hoy 17,3 euros más caro en gasolina y 26,6 euros más en diésel que hace un año.

El gasóleo agrícola cae

En contraste directo con la automoción, el consumo de Gasóleo B (maquinaria agrícola, forestal y obras) cayó un -5,19% entre enero y agosto, situándose en 18.232 toneladas (frente a las 19.230 de 2025).

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La cifra confirma una contracción estructural: en 2005 y 2006, la provincia superaba en el mismo periodo las 42.000 toneladas de gasóleo agrícola, más del doble del volumen actual. El sector agroganadero en comarcas como A Limia, O Ribeiro, Monterrei y Valdeorras denuncia un estrangulamiento de márgenes por el encarecimiento de carburantes y fertilizantes, lo que ha llevado a ajustar los trabajos de tractor estrictamente a lo imprescindible.