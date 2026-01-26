Un accidente de tráfico se salda con un herido tras volcar su coche sobre la mediana de la A-52 a la altura de A Cañiza

El accidente se registró este lunes a la altura del kilómetro 269 de la A-52, dejando a una persona herida. Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil de Tráfico, el cuerpo de Bomberos, así como Protección Civil. Tal como se puede ver en estas imagenes que facilita La Región, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, sobre su techo, en la mediana de la autovía, entre los carriles de ambas direcciones tras cruzar el guardarraíl.

Protección Civil también brindó asistencia. | Cedida a La Región

El servicio de emergencias 112 confirmó que el herido se trasladó al hospital más cercano. Ahora se investiga lo sucedido, aunque las condiciones climatológicas no eran buenas en el momento del accidente. La provincia de Pontevedra se mantiene en aviso rojo por las intensas lluvia y en Ourense, aunque las condiciones son ligeramente mejores, se mantiene gran parte de la provincia con aviso naranja, cruzando la A-52 ambas provincias.

Otro siniestro en San Cibrao das Viñas

Otro siniestro se saldó con un herido, este lunes en la localidad de Gargantós, en Reboredo, San Cibrao das Viñas. De acuerdo con el reporte del 112 un turismo colisionó contra una furgoneta sobre las 18:30 horas de la tarde. Los servicios de emergencia confirmaron que hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, así como los Bomberos de San Cibrao.