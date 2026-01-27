Ourense firma su peor dato en turismo desde la pandemia

Tras alcanzar las mejores cifras de su historia el pasado año, la provincia cerró el 2025 con el número de pernoctaciones y visitantes más bajo desde el estallido de la pandemia. La ola de incendios, que asoló el territorio ourensano durante el mes de agosto, asoma como la causa principal de este desplome en el sector turístico de la provincia. El humo, los cortes de carreteras y las imágenes que abrieron los telediarios en pleno agosto -el mes pico para el visitante nacional- provocaron una fuga de turistas españoles que ha lastrado el balance final del año.

Los datos definitivos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE son claros: la provincia cerró con 341.256 viajeros, un retroceso frente a las cifras del año anterior (356.824). Ourense da un paso atrás y se aleja de la cota de los 350.000 visitantes. Además, las pernoctaciones cayeron hasta las 659.475, una cifra que queda lejos del récord histórico de 695.907 alcanzado en 2024.

El gran damnificado por la crisis incendiaria ha sido el turismo doméstico. Los viajeros españoles, más dependientes del coche y de las reservas de última hora, reaccionaron con miedo ante la situación de emergencia. Un total de 287.235 turistas nacionales visitaron la provincia en 2025, una caída notable respecto a los más de 300.000 del año anterior. Paradójicamente, en medio de este escenario, el turismo internacional, seguramente menos consciente de la cruda realidad que vivía la provincia, aumentó su afluencia. Ourense recibió a 54.021 viajeros internacionales, pulverizando su propio techo histórico (50.350 en 2024). La ciudad de Ourense tampoco escapó al clima de pesimismo. La capital cerró con 143.093 viajeros, calcando prácticamente la cifra de 2024 y confirmando su estancamiento.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, Galicia se mantiene como el granero indiscutible de turistas, aglutinando el 48% del total de las visitas a la provincia. Por su parte, la Comunidad de Madrid consolida su posición como segundo mercado emisor con una cuota del 16%, seguida de Castilla y León, que aporta el 7%.

En el vagón de cola

Los datos también confirman que Ourense continúa viajando en el vagón de cola del turismo español. La provincia ocupa el puesto 45 de las 50 provincias de España en cuanto a número de visitantes. Por debajo de Ourense ya solo quedan cinco provincias con menor capacidad de atracción: Cuenca, Guadalajara, Soria, Palencia y Zamora, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Estos datos, aunque son un medidor fiable de las visitas turísticas a la ciudad, solo cuentan a los turistas que se alojan en la provincia, no aquellos que están de paso y, un dato todavía más influyente, solo cuentan establecimientos hoteleros reglados y no las viviendas de uso turístico, que suman actualmente ya tanto en la provincia como en la ciudad más plazas que el resto de establecimientos.

De esta forma no es descartable pensar que si se contara la afluencia a estas viviendas turísticas, las cifras podrían doblarse. El INE publica una estadística experimental en la que refleja que solo en 2024, se alojaron en este tipo de establecimientos hasta 319.000 personas, con lo que, de seguirse la tendencia, este 2025 habría cerrado con más de 350.000 alojados.