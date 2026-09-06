EDITORIAL
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Ourense pierde 151 alumnos e Infantil se hunde, aunque el rural gana estudiantes en el curso 26/27

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La matrícula escolar de Ourense baja en 151 alumnos este curso, con Infantil como principal foco de descenso y un rural que muestra comportamientos desiguales.

Pablo Verdeal
Pablo Verdeal
Publicado: 06 sep 2026 - 12:30 Actualizado: 06 sep 2026 - 12:40
Alumnos del colegio de Ribadavia
Alumnos del colegio de Ribadavia | La Región (archivo)

La provincia de Ourense afronta el curso escolar 2026/27 con 29.313 alumnos matriculados, frente a los 29.464 del curso anterior. Son 151 estudiantes menos en un año, aunque el descenso no es homogéneo: 32 concellos aumentan su alumnado, 29 lo reducen y seis mantienen la misma cifra.

El principal retroceso se concentra en Educación Infantil, que pasa de 5.104 a 4.838 alumnos, con 266 estudiantes menos. El dato supone una de las principales señales de la evolución demográfica de la provincia.

La tendencia no se repite en todas las etapas. Primaria gana 96 alumnos, hasta los 11.679, mientras la ESO aumenta en 139, hasta alcanzar los 9.487. En cambio, Bachillerato pierde 125 estudiantes, al pasar de 3.303 a 3.178. Educación Especial suma cinco alumnos y llega a 131.

La capital concentra la mayor parte de la caída

Ourense capital pierde 135 alumnos, al pasar de 15.020 a 14.885. La cifra supone prácticamente nueve de cada diez estudiantes que pierde el conjunto de la provincia y condiciona de forma determinante el balance final.

También retroceden algunos de los principales núcleos educativos. O Barco de Valdeorras pierde 39 alumnos; Coles, 28; Xinzo de Limia, 22; Celanova, 21; Verín, 14, y Barbadás, diez.

Frente a estas caídas, varios municipios consiguen incrementar su matrícula. O Carballiño y Maside suman 22 alumnos cada uno, mientras Ramirás gana 21, Maceda 19, Carballeda de Valdeorras 18 y A Rúa 17. También crecen, aunque en menor medida, Cualedro, Viana do Bolo, Riós y Sarreaus.

Diferencias entre concellos

Algunos municipios mantienen prácticamente estable su matrícula. O Pereiro de Aguiar conserva los 858 alumnos del curso anterior, mientras Bande mantiene 146 y Manzaneda, 33. Cortegada y Vilamartín de Valdeorras tampoco modifican sus cifras.

En el extremo contrario aparece Taboadela, que pasa de seis alumnos matriculados a ninguno. Aunque se trata de cifras muy reducidas, el caso refleja el impacto que puede tener el descenso de las generaciones más jóvenes en los municipios rurales y sobre la continuidad de determinadas aulas y servicios educativos.

Infantil, el principal indicador de futuro

Más allá de los 151 alumnos menos del conjunto de la provincia de Ourense, destaca el descenso de 266 estudiantes en Infantil.

El balance del curso 2026/27 deja, por tanto, una provincia educativa desigual. Ourense pierde alumnos, pero 32 concellos consiguen aumentar su matrícula y algunos municipios rurales presentan crecimientos significativos. La principal alarma se enciende en las edades más tempranas con los 266 alumnos menos mencionados anteriormente.

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Puedes consultar todos los datos en el siguiente buscador.

Concello Infantil Primaria Especial ESO Bach. Total 26/27 Variación
Allariz 112 304 0 256 86 758 +1
Amoeiro 20 59 0 0 0 79 -1
Arnoia (A) 0 18 0 0 0 18 -7
Avión 27 4 0 0 0 31 +3
Baltar 5 19 0 0 0 24 -2
Bande 18 40 5 64 19 146 =
Baños de Molgas 12 23 0 0 0 35 +4
Barbadás 163 411 0 0 0 574 -10
Barco de Valdeorras (O) 254 704 7 530 178 1673 -39
Blancos (Os) 6 20 0 0 0 26 +3
Boborás 13 70 0 0 0 83 -6
Bolo (O) 10 1 0 0 0 11 -2
Carballeda de Avia 8 32 0 0 0 40 +2
Carballeda de Valdeorras 16 39 0 33 0 88 +18
Carballiño (O) 200 580 10 627 217 1634 +22
Cartelle 5 28 0 0 0 33 +4
Castrelo de Miño 11 24 0 0 0 35 -3
Castrelo do Val 29 66 1 0 0 96 +3
Castro Caldelas 19 53 0 40 0 112 -4
Celanova 113 295 0 280 83 771 -21
Cenlle 4 22 0 0 0 26 -4
Coles 50 148 1 180 14 393 -28
Cortegada 10 19 0 0 0 29 =
Cualedro 11 30 1 0 0 42 +8
Entrimo 6 14 0 0 0 20 +3
Gudiña (A) 7 30 0 36 0 73 -1
Irixo (0) 14 43 0 0 0 57 -6
Laza 11 24 0 0 0 35 +1
Leiro 11 27 0 0 0 38 -3
Lobios 20 41 0 0 0 61 +2
Maceda 60 141 1 123 45 370 +19
Manzaneda 11 22 0 0 0 33 =
Maside 54 139 0 82 0 275 +22
Melón 9 18 0 0 0 27 -4
Merca (A) 28 50 0 0 0 78 +6
Mezquita (A) 7 30 0 0 0 37 -3
Monterrei 23 16 0 0 0 39 +1
Muíños 1 14 0 0 0 15 -2
Nogueira de Ramuín 32 12 0 0 0 44 -5
Oímbra 21 44 0 0 0 65 +2
Ourense 2051 5557 104 5233 1940 14885 -135
Padrenda 24 10 0 33 0 67 -5
Pereiro de Aguiar (O) 464 203 0 163 28 858 =
Peroxa (A) 28 14 0 0 0 42 =
Pobra de Trives (A) 19 61 0 70 22 172 +2
Punxín 3 13 0 0 0 16 +5
Rairiz de Veiga 20 35 0 0 0 55 -3
Ramirás 11 50 0 0 0 61 +21
Ribadavia 67 224 0 288 93 672 +2
Riós 9 22 1 0 0 32 +7
Rúa (A) 67 199 0 203 69 538 +17
Rubiá 14 22 0 0 0 36 -5
San Amaro 20 30 0 0 0 50 +4
San Cibrao das Viñas 20 0 0 0 0 20 +4
San Cristovo de Cea 35 70 0 53 0 158 +2
Sandiás 17 29 0 0 0 46 +3
Sarreaus 12 21 0 0 0 33 +6
Taboadela 0 0 0 0 0 0 -6
Toén 13 73 0 0 0 86 -14
Veiga (A) 9 13 0 0 0 22 -2
Verín 221 579 0 645 190 1635 -14
Viana do Bolo 43 104 0 69 34 250 +8
Vilamartín de Valdeorras 7 21 0 0 0 28 =
Vilar de Barrio 6 17 0 0 0 23 +3
Vilardevós 11 22 0 0 0 33 +3
Xinzo de Limia 184 520 0 479 160 1343 -22
Xunqueira de Ambía 32 96 0 0 0 128 -5

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