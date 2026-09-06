Ourense pierde 151 alumnos e Infantil se hunde, aunque el rural gana estudiantes en el curso 26/27

La provincia de Ourense afronta el curso escolar 2026/27 con 29.313 alumnos matriculados, frente a los 29.464 del curso anterior. Son 151 estudiantes menos en un año, aunque el descenso no es homogéneo: 32 concellos aumentan su alumnado, 29 lo reducen y seis mantienen la misma cifra.

El principal retroceso se concentra en Educación Infantil, que pasa de 5.104 a 4.838 alumnos, con 266 estudiantes menos. El dato supone una de las principales señales de la evolución demográfica de la provincia.

La tendencia no se repite en todas las etapas. Primaria gana 96 alumnos, hasta los 11.679, mientras la ESO aumenta en 139, hasta alcanzar los 9.487. En cambio, Bachillerato pierde 125 estudiantes, al pasar de 3.303 a 3.178. Educación Especial suma cinco alumnos y llega a 131.

La capital concentra la mayor parte de la caída

Ourense capital pierde 135 alumnos, al pasar de 15.020 a 14.885. La cifra supone prácticamente nueve de cada diez estudiantes que pierde el conjunto de la provincia y condiciona de forma determinante el balance final.

También retroceden algunos de los principales núcleos educativos. O Barco de Valdeorras pierde 39 alumnos; Coles, 28; Xinzo de Limia, 22; Celanova, 21; Verín, 14, y Barbadás, diez.

Frente a estas caídas, varios municipios consiguen incrementar su matrícula. O Carballiño y Maside suman 22 alumnos cada uno, mientras Ramirás gana 21, Maceda 19, Carballeda de Valdeorras 18 y A Rúa 17. También crecen, aunque en menor medida, Cualedro, Viana do Bolo, Riós y Sarreaus.

Diferencias entre concellos

Algunos municipios mantienen prácticamente estable su matrícula. O Pereiro de Aguiar conserva los 858 alumnos del curso anterior, mientras Bande mantiene 146 y Manzaneda, 33. Cortegada y Vilamartín de Valdeorras tampoco modifican sus cifras.

En el extremo contrario aparece Taboadela, que pasa de seis alumnos matriculados a ninguno. Aunque se trata de cifras muy reducidas, el caso refleja el impacto que puede tener el descenso de las generaciones más jóvenes en los municipios rurales y sobre la continuidad de determinadas aulas y servicios educativos.

Infantil, el principal indicador de futuro

Más allá de los 151 alumnos menos del conjunto de la provincia de Ourense, destaca el descenso de 266 estudiantes en Infantil.

El balance del curso 2026/27 deja, por tanto, una provincia educativa desigual. Ourense pierde alumnos, pero 32 concellos consiguen aumentar su matrícula y algunos municipios rurales presentan crecimientos significativos. La principal alarma se enciende en las edades más tempranas con los 266 alumnos menos mencionados anteriormente.

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