La polifonía une las voces de las villas de Ourense y teje lazos musicales de comunidad

Las villas de la provincia de Ourense presumen con orgullo de sus corales, agrupaciones musicales históricas en las que todo el mundo es bienvenido, y que funcionan como un potente pegamento social, fomentando la convivencia a través de la música y tejiendo lazos entre sus integrantes. Un ejemplo de este espíritu es el Coro del Club Artístico de Ribadavia, donde el intercambio de experiencias es clave en un grupo que incluye vecinos desde los 19 a los 84 años, o la Coral Beato Sebastián de Aparicio de A Gudiña, con una diferencia de hasta 85 años entre sus componentes.

Estas entidades colectivas buscan relevo generacional con el fin de seguir rompiendo tópicos sobre la música coral

Muchas de estas formaciones atesoran una larga trayectoria que las ha convertido en referentes. Desde la Coral Polifónica do Casino de O Carballiño, fundada en 1979 y camino del medio siglo de historia, hasta la Asociación Verinesa de Amigos da Música o el Orfeón Trivés, ambas con orígenes en 1991. En Viana do Bolo, la Coral Candea suma también tres décadas actuando como embajadora cultural.

A pesar de su arraigo, miran al futuro buscando un necesario relevo. Mantienen sus puertas abiertas sin exigir gran experiencia, apostando por repertorios variados que abarcan desde raíces gallegas hasta música sacra y rompiendo estereotipos, “desbotando a idea de que os coros son para as misas”.

Carballiño | La Coral Polifónica del Casino va en camino del medio siglo de historia

La Coral Polifónica del Casino fue fundada en noviembre de 1979 por Manuel Blanco Quintela, presidente del Casino, y con la colaboración de Juan Corral Pajariño y de José Antonio Bueno Rodríguez, que fue su primer director.

La Coral polifónica del Casino en una imagen de archivo. | La Región

En 1982 firma un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura y con Caixa Ourense, por lo que realiza conciertos en varias localidades de la provincia de Ourense. Hace las primeras salidas de la Comunidad para actuar en Ampudia de Campos (Palencia), así como en la ciudad portuguesa de Braga, en el Festival de Coros Amadores, obteniendo el primer premio de polifonía, y en el Festival de Villagarcía de Canto Coral, donde consigue el Mexillón de Prata correspondiente al primer premio.

Después de varias décadas, en las que se va labrando una gran reputación, con el nuevo director, Jaime González Pichel, la coral da un salto de calidad y continúa con su participación en todo tipo de eventos, destacando su colaboración con otros grupos, como son la Escola de Gaitas de Carballiño, la Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense y muy especialmente con la Banda de Música de Vilatuxe.

Trives | El Orfeón Trivés atesora más de siete lustros disfrutando de la música coral

El Orfeón Trivés, fundado en 1991 en A Pobra de Trives, atesora ya más de siete lustros de historia como una de las formaciones corales de referencia en la comarca.

El Orfeón Trivés en una foto de archivo. | La Región

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha sabido combinar tradición y renovación, construyendo un repertorio diverso que abarca desde la música popular y las raíces gallegas hasta la música sacra.

Desde 2003, el coro está dirigido por Sandra González, quien tomó el relevo de Luis Olano y ha contribuido a consolidar un proyecto musical estable, comprometido con la calidad interpretativa y con la difusión cultural, manteniendo vivo el canto coral en Trives generación tras generación.

En la actualidad está formado por alrededor de una treintena de miembros y actúan llevando el nombre de Trives allá por donde van, no sólo en conciertos por la provincia, sino por toda la península.

Los lunes son los días dedicados por el grupo al ensayo siguiendo las enseñanzas de su directora, Sandra González. Formado por vecinos de todas las edades e implicado en la vida cultural de la villa, desde el orfeón no dejan de organizar año tras año su ya tradicional concierto de Navidad.

Viana do Bolo | La Coral Polifónica Candea lleva tres décadas haciendo música en Viana

La Coral Polifónica Candea, de Viana do Bolo, nació hace casi tres décadas en el municipio. Integrada por voces de edades dispares, todos sus miembros comparten una profunda pasión por la música.

La Coral Polifónica Candea, de Viana do Bolo. | La Región

A lo largo del año, la coral organiza numerosas actividades musicales, participa en encuentros y conciertos y colabora en distintos eventos culturales y religiosos. Además, actúa en numerosos puntos de la geografía gallega, llevando el nombre de Viana do Bolo y convirtiéndose en una auténtica embajadora cultural del municipio allá por donde va.

Uno de sus eventos destacados es el Festival de Santa Cecilia, un punto de referencia para los amantes de la música y de las tradiciones, que se celebra anualmente.

Maceda | La Coral Albricias repite desde hace 38 años su concierto de Navidad en As Neves

La Coral Albricias de Maceda. | La Región

Desde el año 1987, la Iglesia de Nosa Señora das Neves de Maceda acoge el tradicional concierto de Navidad de la Coral Albricias, una agrupación parroquial en sus inicios que recibe su nombre del primer villancico que interpretaron: “Dadme albricias”. Su director, Juan “Tito” González, explica que a lo largo de estas casi cuatro décadas sus miembros se han ido renovando, aunque todavía quedan algunos de los fundadores. Así, en esta dilatada trayectoria destaca la figura de Cristanto Fernández, párroco y amante de la coral, que no sería lo mismo sin su trabajo y empeño.

Esta agrupación está estrechamente ligada a Os do Fuelle, otra agrupación musical centrada en el viento metal y con la que comparten muchos miembros.

Verín | En 2026 cumplen 35 años de trayectoria organizando y acudiendo a certámenes

La agrupación de la Coral de Verín. | La Región

La Asociación Verinesa de Amigos da Música, nombre de la agrupación de la Coral de Verín, se formó en 1991. Y 35 años más tarde, sigue ofreciendo recitales y entonando sus voces tanto dentro como fuera de la villa del Támega. Cobran especial relevancia los certámenes propios que ellos mismos organizan, y que se han convertido en citas clásicas del calendario verinense, como el reciente 32º Concerto de Reis en la iglesia de la Mercé. La agrupación cuenta con la dirección del músico Edelmiro Mateo, que en muchas ocasiones acompaña a sus integrantes con su acordeón, y la actual presidenta es Lolita Carballo Dapia. Si bien llegaron a tener 42 integrantes, en estos momentos son 32. Además, el Concello les apoya cada año con una subvención de 3.000 euros.

Xinzo de Limia | El Coro Aimil nació para recuperar los tradicionales cantos de taberna de Xinzo

El Coro Aimil en Xinzo de Limia. | La Región

Hace más de 20 años, los padres y madres de los miembros de la Escola Municipal de Gaitas e Percusión de Xinzo de Limia fundaron una asociación, Aimil Folc, para ayudar a los alumnos en asuntos a los que no llegaba el Concello. O esa era la idea, ya que por el año 2003, el director actual, Fernando Dopico, animó a los padres a reunirse y salir a cantar a las tabernas como se hacía antaño en la villa para disfrutar y recuperar canciones populares que se estaban perdiendo. Poco a poco, la agrupación fue profesionalizándose, hasta el punto de no sólo acudir a festivales de corales, sino a celebrar el suyo propio. Coralimia celebró en 2025 su XV edición en la Igrexa Vella, una cita que consagra los esfuerzos y esmeros de estos vecinos amantes de la canción.

Ribadavia | El Coro del Club Artístico innova con un repertorio más variado y moderno

El Coro del Club Artístico de Ribadavia. | La Región

El Coro del Club Artístico de Ribadavia, creado en 1985, cuenta con 20 integrantes de entre 19 y 84 años. Su director, Juan Álvarez, destaca que “este grupo interxeneracional aporta un intercambio de experiencias e propostas musicais moi interesante”, reflejándose en un repertorio variado y novedoso. El coro realiza una media de 12 actuaciones al año, en celebraciones como la Virxe do Portal, San Antonio, la Festa da Istoria, la actuación en el Club Artístico, la fiesta de As Angustias y Navidad, además de intercambios con otros coros. Reivindica más apoyo de las instituciones y anima a sumar voces, “desbotando a idea de que os coros son para as misas”, y que se apueste por el talento local, “que no meu caso me permite seguir vivindo no meu pobo”.

A Gudiña | Coral Beato Sebastián de Aparicio, más de 85 años de diferencia generacional

La Coral Beato Sebastián de Aparicio de A Gudiña es sinónimo de orgullo para los vecinos del lugar. Con una treintena de componentes cuenta con casi cuatro décadas de historia y durante la pasada anualidad ha alcanzado el apogeo al participar en el primer concurso de corales de la Federación Coral Galega (Fecoga).

Coral Beato Sebastián de Aparicio, en A Gudiña. | La Región

Al frente de la agrupación está Miguel Ángel Guerra desde el año 2010. Él es el encargado de llevar la batuta de esta agrupación que cuenta con una diferencia generacional de 85 años entre sus integrantes.

A lo largo del año también organiza eventos culturales en su localidad, además participa en encuentros, conciertos y festivales por toda la geografía gallega, compartiendo su repertorio con otras formaciones.