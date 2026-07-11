LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 12 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 12 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El examen más duro para los universitarios, encontrar piso en Ourense
El incendio de Almería deja a más de 1.500 personas fuera de sus casas
El turno de oficio se desangra y pierde el 20% de abogados en tres años
Carballiño compra un solar para la construcción de 50 viviendas públicas
Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez: "El público reconoce en la calle cuándo una prenda es de Adolfo Domínguez”
Fiesta de verano: Entroido en O Carballiño
Vida | José Ángel Rodríguez, el nombrado como el mejor voluntario del año en Galicia destaca el papel del trabajo en equipo
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 11 de julio