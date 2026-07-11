La portada de La Región de este domingo 12 de julio

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El examen más duro para los universitarios, encontrar piso en Ourense

El incendio de Almería deja a más de 1.500 personas fuera de sus casas

El turno de oficio se desangra y pierde el 20% de abogados en tres años

Carballiño compra un solar para la construcción de 50 viviendas públicas

Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez: "El público reconoce en la calle cuándo una prenda es de Adolfo Domínguez”

Fiesta de verano: Entroido en O Carballiño

Vida | José Ángel Rodríguez, el nombrado como el mejor voluntario del año en Galicia destaca el papel del trabajo en equipo