LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 13 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 13 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los clásicos de los Vinos, una minoría esencial en la nueva hostelería
José Manuel Diéguez: “Yo ya estoy quemado; lo que te hace aguantar es tener un cliente majo y simpático”
La educación en Ourense, a examen: reglas caducas en la era de la inmediatez
La banda de Pepa Loba regresa a O Carballiño
Tercera derrota de la UD Ourense, que cae goleada frente al Logroñés (0-3)
España, sin premio ante EEUU, jugará por el bronce frente a Alemania (66-76)
Banda Unión Musical de Allariz: cuando la pasión por la música trasciende límites nacionales y generacionales
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