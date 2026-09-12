La portada de La Región de este domingo, 13 de septiembre.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 13 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este domingo, 13 de septiembre. | La Región

Los clásicos de los Vinos, una minoría esencial en la nueva hostelería

José Manuel Diéguez: “Yo ya estoy quemado; lo que te hace aguantar es tener un cliente majo y simpático”

La educación en Ourense, a examen: reglas caducas en la era de la inmediatez

La banda de Pepa Loba regresa a O Carballiño

Tercera derrota de la UD Ourense, que cae goleada frente al Logroñés (0-3)

España, sin premio ante EEUU, jugará por el bronce frente a Alemania (66-76)

Banda Unión Musical de Allariz: cuando la pasión por la música trasciende límites nacionales y generacionales