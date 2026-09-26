LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 27 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La saturación de la red eléctrica limita proyectos industriales en Ourense
El COB debuta con victoria en el Pazo (91-71)
José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián: "La idea de que el cine español es malo ha ido desapareciendo”
El covid se dispara entre la población ourensana antes de la vacunación
Doble manifestación en Madrid: contra los desahucios y de apoyo a los ceutíes
El Ourense CF gana al Amorebieta y se sitúa en lo alto de la clasificación (0-1)
España estrena su segunda estrella con remontada en Wembley (2-3)
Vida | Diego Luezas, o director máis novo de Galicia
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