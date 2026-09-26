La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre

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Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 27 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre
La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 27 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre.
La portada de La Región de este domingo, 27 de septiembre. | La Región

La saturación de la red eléctrica limita proyectos industriales en Ourense

El COB debuta con victoria en el Pazo (91-71)

José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián: "La idea de que el cine español es malo ha ido desapareciendo”

El covid se dispara entre la población ourensana antes de la vacunación

Doble manifestación en Madrid: contra los desahucios y de apoyo a los ceutíes

El Ourense CF gana al Amorebieta y se sitúa en lo alto de la clasificación (0-1)

España estrena su segunda estrella con remontada en Wembley (2-3)

Vida | Diego Luezas, o director máis novo de Galicia

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