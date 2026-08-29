LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 30 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 30 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La adopción infantil en Ourense, carrera de fondo
Ribadavia abre la puerta al pasado
Feijóo abre el curso político “del cambio”: “La crisis de Ceuta tendrá consecuencias”
Buenas sensaciones pese a la derrota de la UD Ourense ante la Ponferradina (0-1)
Vida Pilar Núñez, no traballo cotiá de dar vida a un museo
Vuelta a las aulas El reto de reorganizar la vida en familia
La revista Lecturas: La luna de miel se Susana Griso
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Horóscopo del día: domingo, 30 de agosto