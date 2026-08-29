La portada de La Región de este domingo, 30 de agosto

Los titulares de La Región de este domingo, 30 de agosto

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 30 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este domingo, 30 de agosto | La Región

La adopción infantil en Ourense, carrera de fondo

Ribadavia abre la puerta al pasado

Feijóo abre el curso político “del cambio”: “La crisis de Ceuta tendrá consecuencias”

Buenas sensaciones pese a la derrota de la UD Ourense ante la Ponferradina (0-1)

Vida Pilar Núñez, no traballo cotiá de dar vida a un museo

Vuelta a las aulas El reto de reorganizar la vida en familia

La revista Lecturas: La luna de miel se Susana Griso