La portada de La Región de este jueves, 10 de septiembre

Los titulares de La Región del 10 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 11 de septiembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada del viernes | La Región

Triple redada en Ourense y Allariz contra el narcotráfico

Foro La Región | Amsterdam: “Si creen que Hacienda es hoy un problema, no tienen idea de lo que viene”

OUFF inicia la cuenta atrás de su 31 edición con ganas de seguir creciendo

El Supremo ve en peligro la transparencia electoral por la “ley de nietos”

El año judicial se abre con duros reproches a los políticos que descalifican a jueces

La energía disparada y la elevada inflación llevan al BCE a subir los tipos al 2,5%

Trump promete 5.000 dólares a cada ciudadano si gana las elecciones

Mundial de Baloncesto: La España de Ginzo y Carrera entra en la pelea por las medallas

La Revista | O Carrabouxo, la vida de Ourense contada en viñetas