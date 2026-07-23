LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 23 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 23 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El teléfono fijo en Ourense se encamina a la desaparición: dos mil líneas menos al año
El Concello de Ourense lidera la lista de deuda por habitante en España
Adif , condenado por hacer trabajar a 14 personas bajo un extremo calor
La antigua escuela unitaria de Bande se recupera como alojamiento turístico
Valencia, primera Comunidad en aplicar el principio de “prioridad nacional”
Aldama suma beneficios gracias a su colaboración y podrá viajar ya al extranjero
La Policía recibe nuevos refuerzos
Ana Méndez: “No me presento para hacer alcalde a nadie”
Moncho López: “No quiero a nadie que esté aquí y no esté contento”
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de julio
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El primer café | Miércoles, 22 de julio