La portada de La Región de este jueves, 23 de julio

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 23 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada

El teléfono fijo en Ourense se encamina a la desaparición: dos mil líneas menos al año

El Concello de Ourense lidera la lista de deuda por habitante en España

Adif , condenado por hacer trabajar a 14 personas bajo un extremo calor

La antigua escuela unitaria de Bande se recupera como alojamiento turístico

Valencia, primera Comunidad en aplicar el principio de “prioridad nacional”

Aldama suma beneficios gracias a su colaboración y podrá viajar ya al extranjero

La Policía recibe nuevos refuerzos

Ana Méndez: “No me presento para hacer alcalde a nadie”

Moncho López: “No quiero a nadie que esté aquí y no esté contento”