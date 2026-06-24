La portada de La Región de este jueves, 25 de junio.

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La portada de La Región de este jueves, 25 de junio. | La Región

El fiscal reclama nueve años de inhabilitación a Jácome por prevaricar

Tiempo de verano: las tormentas dan fin a la ola de calor

Pedro Sánchez se enroca pero sus socios de gobierno le dejan más solo

Zapatero cobró 200.000 euros por influir en el Gobierno de Bolivia, según la Policía

Liberado un hombre en Carballiño al que secuestraron por una deuda de 500 euros

La noche de San Juan dejó en Vigo 17 toneladas de basura y 22 en A Coruña

Relevo en Colombia: el conservador Abelardo de la Espriella, reconocido como nuevo presidente

La UD Ourense ya tiene rivales: el grupo del noroeste