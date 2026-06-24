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9 años de inhabilitación para Jácome, la petición de la Fiscalía

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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 25 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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La portada de La Región de este jueves, 25 de junio. | La Región

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El fiscal reclama nueve años de inhabilitación a Jácome por prevaricar

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Pedro Sánchez se enroca pero sus socios de gobierno le dejan más solo

Zapatero cobró 200.000 euros por influir en el Gobierno de Bolivia, según la Policía

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