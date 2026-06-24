LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 25 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 25 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El fiscal reclama nueve años de inhabilitación a Jácome por prevaricar
Tiempo de verano: las tormentas dan fin a la ola de calor
Pedro Sánchez se enroca pero sus socios de gobierno le dejan más solo
Zapatero cobró 200.000 euros por influir en el Gobierno de Bolivia, según la Policía
Liberado un hombre en Carballiño al que secuestraron por una deuda de 500 euros
La noche de San Juan dejó en Vigo 17 toneladas de basura y 22 en A Coruña
Relevo en Colombia: el conservador Abelardo de la Espriella, reconocido como nuevo presidente
La UD Ourense ya tiene rivales: el grupo del noroeste
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