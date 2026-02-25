LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 26 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 26 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La Justicia desautoriza la orden de Jácome de desahuciar a los placeros
Un rayo mata cuatro vacas preñadas en A Boullosa
Fallece Tejero, el teniente coronel al que el Ejército dejó “'tirao’ como una colilla” en el fallido 23-F
La paradoja de la vivienda en Ourense: no hay mercado pero el 40% de las existentes están vacías
Acusa a su amante de engañarla y quitarle incluso la herencia familiar de su marido
El Campus de Ourense, la cantera laboral de ciencias jurídicas y sociales
El Madrid gana sin alardes al Benfica y logra su pase a octavos (2-1)
Yolanda Díaz anuncia que no repetirá tras su fallido liderazgo político
DESCLASIFICACIÓN DEL 23-F
Los golpistas consideraban al rey objetivo “a batir y anular”
VISITA A LA SOCIEDADE BENEFICENTE ROSALÍA DE CASTRO
La Xunta reafirma su compromiso con la atención a las personas mayores gallegas en Brasil