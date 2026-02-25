La portada de La Región de este jueves, 26 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 26 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

La Justicia desautoriza la orden de Jácome de desahuciar a los placeros

Un rayo mata cuatro vacas preñadas en A Boullosa

Fallece Tejero, el teniente coronel al que el Ejército dejó “'tirao’ como una colilla” en el fallido 23-F

La paradoja de la vivienda en Ourense: no hay mercado pero el 40% de las existentes están vacías

Acusa a su amante de engañarla y quitarle incluso la herencia familiar de su marido

El Campus de Ourense, la cantera laboral de ciencias jurídicas y sociales

El Madrid gana sin alardes al Benfica y logra su pase a octavos (2-1)

Yolanda Díaz anuncia que no repetirá tras su fallido liderazgo político