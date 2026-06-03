LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 4 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 4 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La UCO concluye que Leire Díez urdió una red para proteger a Sánchez
Vuelca un camión con cerdos en Sandiás
Cáritas entra en números rojos ante el incremento de los usuarios
“Nos ofrecieron formación y mi esposo ya firmó un contrato laboral”
Absuelto por falta de pruebas de abuso sexual a un vecino con discapacidad
La CIUG admite errores en las pruebas de Dibujo e Historia de la PAU
Vox se hace con una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León
El presidente, Argimiro Marnotes, se va y cifra la deuda en 1,7 millones de euros
Extra y póster del ascenso a Primera RFEF de la UD Ourense
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Horóscopo del día: jueves, 4 de junio