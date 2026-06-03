La portada de La Región de este jueves, 4 de junio

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 4 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La UCO concluye que Leire Díez urdió una red para proteger a Sánchez

Vuelca un camión con cerdos en Sandiás

Cáritas entra en números rojos ante el incremento de los usuarios

“Nos ofrecieron formación y mi esposo ya firmó un contrato laboral”

Absuelto por falta de pruebas de abuso sexual a un vecino con discapacidad

La CIUG admite errores en las pruebas de Dibujo e Historia de la PAU

Vox se hace con una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León

El presidente, Argimiro Marnotes, se va y cifra la deuda en 1,7 millones de euros

Extra y póster del ascenso a Primera RFEF de la UD Ourense