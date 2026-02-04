La portada de La Región de este jueves, 5 de febrero

Los titulares de hoy, jueves 5 de febrero, en La Región

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 5 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Detectados 2.600 nuevos enfermos de cáncer en Ourense en sólo un año

El agua llega hasta las aulas en Xinzo

Telegram envía una proclama masiva contra la prohibición del uso de redes a los menores

Lo condenan por vender cocaína y unos días después lo pillan con 80 gramos

El Campus de Vigo estrena un minibús sin conductor

Galicia ofertará 476 plazas de maestros, 852 en Secundaria y 60 en FP para 2026

El Gobierno carece de apoyos políticos para sacar adelante la ley antidesahucios

Miles de desalojos y pueblos aislados por el agua tras las lluvias en Andalucía

El COB cae en Fuenlabrada y paga su falta de recursos (78-71)

Elisa Mouliaá retira la acusación de abuso sexual contra Errejón

Xornal Escolar | Os escolares ourensáns móllanse pola paz