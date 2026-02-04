LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 5 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 5 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Detectados 2.600 nuevos enfermos de cáncer en Ourense en sólo un año
El agua llega hasta las aulas en Xinzo
Telegram envía una proclama masiva contra la prohibición del uso de redes a los menores
Lo condenan por vender cocaína y unos días después lo pillan con 80 gramos
El Campus de Vigo estrena un minibús sin conductor
Galicia ofertará 476 plazas de maestros, 852 en Secundaria y 60 en FP para 2026
El Gobierno carece de apoyos políticos para sacar adelante la ley antidesahucios
Miles de desalojos y pueblos aislados por el agua tras las lluvias en Andalucía
El COB cae en Fuenlabrada y paga su falta de recursos (78-71)
Elisa Mouliaá retira la acusación de abuso sexual contra Errejón
Xornal Escolar | Os escolares ourensáns móllanse pola paz
