LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 5 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 5 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El alza de los productos cárnicos dejará este año los magostos más caros
La guerra de Irán pasa a Trump una severa factura en las urnas
Cuerpo cesa al presidente de Adif al asumir la cartera de Transportes
Las pensiones de los ourensanos superan en 2,5 veces lo que se cotiza
El retraso en pagar facturas del Concello de Ourense llega a su máximo: 123 días
Los ciberataques en Francia se trasladan ahora a las neveras de bancos de sangre
Visita a Monterrei: Rueda espera convertir el castillo en un gran atractivo turístico
Los efectos de la sequía: la producción de castaña cae hasta un 40% este otoño
Moción en Rairiz: cambio de alcalde en un tenso pleno
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