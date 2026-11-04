Lo que pintan las encuestas

Si no existiera Vox, el Partido Popular arrasaría en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Pero la realidad es tozuda y el partido de disidentes del PP que Santiago Abascal ha sabido aglutinar crece en las encuestas. Y lo hace a costa de los populares, hasta el punto de que, de creer a los sondeos de intención de voto, merman la proyección del PP, que se estanca y parece no aprovecharse en demasía del desgaste del PSOE.

Son encuestas. Algunas de las últimas publicadas son posteriores a la tragedia ferroviaria del AVE que se ha cobrado la vida de 69 personas y ha puesto en el ánimo de los ciudadanos un justificado temor y hasta miedo a viajar en tren.

No hay que descartar que la magnitud del desastre provocado por el choque de dos convoyes y las informaciones que han trascendido acerca de la precariedad de los sistemas de control de los trenes de alta velocidad hayan contribuido a instalar un cambio o reserva en su intención de voto en el ánimo de muchos ciudadanos, incluidos potenciales votantes del PSOE.

Pero faltan menos de cuatro semanas para que se abran las urnas y en tiempos de vísperas electorales la política se mueve en aguas movedizas. Quiero decir que las cosas pueden cambiar. Aunque, a la luz de la tragedia y el duelo que apareja semejante desastre, la dinámica de la precampaña electoral cambiará a registros de seriedad alejados de los bailecitos y las camisetas ajustadas con proclamas de amor que protagonizaba Pedro Sánchez. Pero, como es mucho lo que se juegan, intentarán resetear su guion de campaña orientándolo a subrayar hasta la exasperación los supuestos males que se derivarían de la anunciada alianza entre el PP y Vox. Males que, debidamente comentados por los medios afines -con TVE, la televisión pública, en cabeza-, intentarán a la desesperada disputar el partido hasta la víspera de la apertura de las urnas. Y, visto lo visto, agazapados a la espera de otro error de algún dirigente del PP, como el que sembró dudas acerca del futuro de las pensiones.

Puesto que la opinión pública depende de lo que se publica y la gente se deja arrastrar por lo último que difunden los medios, tengo para mí que la oposición no debería confiarse, porque de la amnistía a los golpistas ya nadie se acuerda y la invasión de Ceuta va camino de ser olvido. A un mes de las elecciones nada está asegurado por mucho que pinten bien las encuestas.