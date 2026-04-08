La portada de La Región de este jueves, 9 de abril

La portada de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 8 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este jueves. | La Región

Rueda lanzará un plan para combatir el fraude en las bajas laborales

Alfonso Rueda: “A Xunta cumpriu ou xa ten en marcha para a súa execución máis do 85% das medidas ás que nos comprometemos”

Ana Pontón: “O seu legado é unha Galicia cada vez máis estancada e máis feble”

Gómez Besteiro: “Parece que falara doutro país. Debuxa unha Galicia irreal”

Los vecinos de la avenida de Portugal cumplen un mes con la obra parada

Los impagos de Jácome retrasan las nóminas a los servicios municipales

Un ourensano logra que la Justicia avale su matrimonio con una mujer cubana

La Fiscalía les pide 71 años de cárcel por prostituir a dos menores fugadas

Begoña Delgado: “Es muy difícil que los fármacos pasen a través de la piel”

El Ourense CF encara ante el Lugo un derbi trascendental