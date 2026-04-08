LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 9 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 8 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Rueda lanzará un plan para combatir el fraude en las bajas laborales
Alfonso Rueda: “A Xunta cumpriu ou xa ten en marcha para a súa execución máis do 85% das medidas ás que nos comprometemos”
Ana Pontón: “O seu legado é unha Galicia cada vez máis estancada e máis feble”
Gómez Besteiro: “Parece que falara doutro país. Debuxa unha Galicia irreal”
Los vecinos de la avenida de Portugal cumplen un mes con la obra parada
Los impagos de Jácome retrasan las nóminas a los servicios municipales
Un ourensano logra que la Justicia avale su matrimonio con una mujer cubana
La Fiscalía les pide 71 años de cárcel por prostituir a dos menores fugadas
Begoña Delgado: “Es muy difícil que los fármacos pasen a través de la piel”
El Ourense CF encara ante el Lugo un derbi trascendental
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Horóscopo del día: jueves, 9 de abril
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Claudia Montes, exmiss Asturias: “Ábalos no me dijo, oye te he enchufado”