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ETA: el refugio de los mediocres

Las cartas al director no excederán de 30 líneas. Deberán estar firmadas y se hará constar nombre del autor, DNI y teléfono. La Región se reserva el derecho a resumirlas y no mantendrá correspondencia sobre las mismas.

Correo electrónico: cartasaldirector@laregion.es

Publicado: 09 abr 2026 - 00:41
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Las derechas son incapaces de hacer política sin invocar a ETA. No por memoria, sino por insolvencia. Catorce años después de su derrota a manos de los demócratas, siguen desenterrando su sombra con una insistencia obscena. No es justicia; es necrofagia política.

Utilizar a la banda como comodín delata un discurso vacío. Cuando falta un proyecto de futuro y el programa se limita a proteger privilegios, se azuza el miedo y se llena el aire de insultos para ocultar carestía de ideas. Convertir el dolor en un eterno presente no es pedagogía; es manipulación emocional y una ofensa a las víctimas, a quienes reducen a figurantes de su propaganda.

El ciclo de la Comunidad de Madrid -“ETA es presente”- es el máximo exponente de esta irresponsabilidad. No buscan que los jóvenes universitarios aprendan historia, sino imponer un relato conveniente. Quien resucita a una banda muerta para ganar un debate demuestra que no tiene nada que ofrecer a los vivos. Basta de mercadear con las cenizas. Superar el terrorismo exige rigor democrático, no una dependencia enfermiza.

Miguel Fernández-Palacios Gordon (Madrid)

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