LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 13 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 13 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los hogares ourensanos se vacían, uno de cada tres ya es unipersonal
Boda Civil en Alvite: Desde Londres a Beariz para darse el "Sí quiero"
La muerte de una británica eleva a 13 los fallecidos en Los Gallardos
El Supremo ratifica 28 años de cárcel por violar a sus hijastras de 10 y 12 años
Ourense encabeza las provincias mejor preparadas para el envejecimiento
Inés Sotelo logra la medalla de bronce con España en el Europeo Sub-20
El Arenteiro, sin soluciones para salir a competir en Tercera RFEF
Cuatro campeonas del Mundo se citan en unas semifinales de máximo nivel
Celebración de San Bieito: Allariz rinde homenaje a su patrón en una jornada festiva
Una historia de cine: Ernesto Romero ha hecho de su pasión su modo de vida
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