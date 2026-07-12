La portada de La Región de este lunes, 13 de julio.

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La portada de La Región de este lunes, 13 de julio. | La Región

Los hogares ourensanos se vacían, uno de cada tres ya es unipersonal

Boda Civil en Alvite: Desde Londres a Beariz para darse el "Sí quiero"

La muerte de una británica eleva a 13 los fallecidos en Los Gallardos

El Supremo ratifica 28 años de cárcel por violar a sus hijastras de 10 y 12 años

Ourense encabeza las provincias mejor preparadas para el envejecimiento

Inés Sotelo logra la medalla de bronce con España en el Europeo Sub-20

El Arenteiro, sin soluciones para salir a competir en Tercera RFEF

Cuatro campeonas del Mundo se citan en unas semifinales de máximo nivel

Celebración de San Bieito: Allariz rinde homenaje a su patrón en una jornada festiva

Una historia de cine: Ernesto Romero ha hecho de su pasión su modo de vida