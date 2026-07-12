Ilusión juvenil

Cientos de miles de personas acudieron a ver los cuartos de final de España contra Bélgica. Las camisetas, oficiales o similares, se repetían en jóvenes, adultos y mayores. Todos compartían un mismo objetivo: pasar a semifinales. Y se logró, además, sin necesidad de prórroga.

Mientras paseaban antes del encuentro, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no existe esta misma ilusión en torno a la política? ¿Por qué no hay colas para afiliarse a los partidos? Es cierto que se trata de ámbitos muy distintos, pero si hay entusiasmo por ganar un Mundial, ¿por qué no lo hay para renovar una clase política que muchos consideran agotada?

Día tras día, nuestros representantes ofrecen una imagen que parece alejada de las exigencias del presente. Y, sin embargo, nunca ha habido generaciones tan formadas como las actuales. ¿Por qué no se integran más en la vida política? ¿Por qué no se apuesta por ellas para aportar nuevas ideas y perspectivas?

Jóvenes y partidos políticos parecen avanzar en direcciones opuestas. Esta desconexión es un mal síntoma para el futuro del país. Seguimos viendo a los mismos rostros, escuchando discursos previsibles que, lejos de ilusionar, generan indiferencia. Quizá ha llegado el momento de preguntarse no solo qué falla en los ciudadanos, sino también qué está fallando en la política.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)