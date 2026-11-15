LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 16 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 16 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Una riada destruye un puente y corta una carretera en Vilamartín
Ourense pedirá 1.000 millones para el AVE al Gobierno que salga el 29-N
Un jurado popular juzga al autor de la muerte de un joven de 21 años en Vinos
La ganaderos de la provincia sufrieron casi 500 ataques del lobo en un año
Galicia afronta dos meses de parálisis en el mercado de los alquileres
El Ourense CF se acerca al play off ganando al Compostela (0-1)
El CD Barco gana al líder Boiro (2-1) en el debut de su nuevo entrenador
Inglaterra gana y termina con la racha invicta de España (2-3)
Muere a los 94 años el ourensano que ideó la San Silvestre Vallecana
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