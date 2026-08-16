LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 17 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 17 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Las ciberestafas, la gran asignatura pendiente de la investigación policial
Arde en plena ruta un autobús con 63 pasajeros
El tren pierde viajeros en Valdeorras por las continuas deficiencias y la precaria oferta
El CHUO amplía plazas de médicos residentes sobre todo para Urgencias
Isleños de Ons, en pie de guerra contra el Parque, bloquean el paso de turistas
Pablo López Moura, director de SAFE: “Es impresionante que aqui se formen el 70% de los profesores de esquí de España”
Casa Amador cierra en espera de relevo en los fogones
El Antela cae ante el Boiro y se queda sin pelear por el título gallego (0-1)
Los penaltis llevan al Auriense hasta la final tras superar al Alertanavia en Oira
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 17 de agosto
ALTAS TEMPERATURAS
Hasta 35 concellos de Ourense seguirán este lunes en alerta roja
Lo último
EL FUEGO ALCANZA LA VEGETACIÓN
Galería | Arde un autobús con 63 pasajeros en la AG-53 a su paso por San Cristovo de Cea, en fotos