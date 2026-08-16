La portada de La Región de este lunes, 17 de agosto

Los titulares de La Región de este lunes, 17 de agosto

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 17 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este lunes, 17 de agosto | La Región

Las ciberestafas, la gran asignatura pendiente de la investigación policial

Arde en plena ruta un autobús con 63 pasajeros

El tren pierde viajeros en Valdeorras por las continuas deficiencias y la precaria oferta

El CHUO amplía plazas de médicos residentes sobre todo para Urgencias

Isleños de Ons, en pie de guerra contra el Parque, bloquean el paso de turistas

Pablo López Moura, director de SAFE: “Es impresionante que aqui se formen el 70% de los profesores de esquí de España”

Casa Amador cierra en espera de relevo en los fogones

El Antela cae ante el Boiro y se queda sin pelear por el título gallego (0-1)

Los penaltis llevan al Auriense hasta la final tras superar al Alertanavia en Oira