La portada de La Región de este lunes, 23 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 23 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El mal estado de las calles y aceras de la ciudad, queja mayoritaria
El atasco de los eólicos congela 430 millones en inversiones en la provincia
Más de 400 destinos para profesores el próximo curso en los colegios ourensanos
Ángel López, anestesista: “Un error no es un retraso, es una vida”
Últimos coletazos del carnaval: empacho de cachucha, consuelo para despedir el Entroido
Las copiosas lluvias dispararon el uso de las lavanderías de autoservicio
El elevado reciclaje de basura en Allariz le reporta 60.000 euros al Concello
Aniversario electoral: Rueda quiere “ir a por más”
El Ourense CF cayó ante el Guadalajara (1-0) y no se aleja de la zona de peligro
Tablas entre la UD Ourense y el Rayo Cantabria (3-3)
LOS TITULARES DE HOY
5 RUTAS PARA PERDERSE
Las mejores rutas de senderismo y para ir en bicicleta en la provincia de Ourense
PATRIMONIO NATURAL
Ourense logra cinco banderas azules en entornos termales
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de febrero
PRIMERA VICTORIA DEL 2026
El Loñoá vuelve a renacer ante el Polígono (0-1)