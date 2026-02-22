La portada de La Región de este lunes, 23 de febrero.

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 23 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de este lunes 23 de febrero de La Región. | La Región

El mal estado de las calles y aceras de la ciudad, queja mayoritaria

El atasco de los eólicos congela 430 millones en inversiones en la provincia

Más de 400 destinos para profesores el próximo curso en los colegios ourensanos

Ángel López, anestesista: “Un error no es un retraso, es una vida”

Últimos coletazos del carnaval: empacho de cachucha, consuelo para despedir el Entroido

Las copiosas lluvias dispararon el uso de las lavanderías de autoservicio

El elevado reciclaje de basura en Allariz le reporta 60.000 euros al Concello

Aniversario electoral: Rueda quiere “ir a por más”

El Ourense CF cayó ante el Guadalajara (1-0) y no se aleja de la zona de peligro

Tablas entre la UD Ourense y el Rayo Cantabria (3-3)