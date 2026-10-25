LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 26 de octubre
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Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 26 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
La carestía del combustible aboca a un invierno con la calefacción más racionada
Mbappé decide en Barcelona l Clásico clásico
Carballiño apura los preparativos para abrir la Puerta Santa de A Veracruz
Más de 70 menores, entre los detenidos por los disturbios en las calles de Barcelona
El veterinario Sergio Moreno alivia el dolor animal con acupuntura
Ernesto Fernández-Xesta: “Hay un bum espectacular de la heráldica”
El Ourense CF gana con solvencia a una débil Gimnástica en O Couto (3-0)
Sexta jornada sin derrotas para el Antela, y victoria amplia del Arenteiro
El triunfo del Verín, buena noticia en un día con derrotas de Barbadás y Arnoia
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