La portada de La Región de este lunes, 26 de octubre

Los titulares de La Región de este lunes, 26 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 26 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este lunes, 26 de octubre | La Región

La carestía del combustible aboca a un invierno con la calefacción más racionada

Mbappé decide en Barcelona l Clásico clásico

Carballiño apura los preparativos para abrir la Puerta Santa de A Veracruz

Más de 70 menores, entre los detenidos por los disturbios en las calles de Barcelona

El veterinario Sergio Moreno alivia el dolor animal con acupuntura

Ernesto Fernández-Xesta: “Hay un bum espectacular de la heráldica”

El Ourense CF gana con solvencia a una débil Gimnástica en O Couto (3-0)

Sexta jornada sin derrotas para el Antela, y victoria amplia del Arenteiro

El triunfo del Verín, buena noticia en un día con derrotas de Barbadás y Arnoia