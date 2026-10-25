Cuidar nuestras termas naturales

El patrimonio termal es una de nuestras mayores riquezas turísticas, culturales y de salud, pero a menudo no recibe el cuidado ni la inversión que merece. El mantenimiento deficiente de las instalaciones públicas, la suciedad en los entornos fluviales y la falta de una estrategia promocional unificada impiden consolidar un turismo termal de alta calidad durante todo el año. Poner en valor nuestras aguas termales mediante infraestructuras públicas sostenibles y cuidadas generaría empleo y dinamizaría la economía local. Es hora de cuidar y proyectar al mundo este regalo de la naturaleza.

Nora Escoda (Mataró)